Montserrat propone que los maltratadores condenados entren en prisión de forma inmediata

El Gobierno quiere que los maltratadores entren en prisión con una condena en primera instancia y no tengan que esperar al recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que da firmeza a la sentencia. «No se deben alargar los procesos de las órdenes ejecutorias», argumentó Dolors Montserrat. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad explicó en el Senado que ha habido «algunos casos a lo largo de estos años» en que el maltratador aprovechó el tiempo del procedimiento hasta que la sentencia adquiere firmeza (si se recurre) para «matar a una mujer». «Nosotros decimos que entre directamente a prisión», indicó Montserrat. Sin embargo, llevarlo a cabo es más complicado. El proceso más largo requiere un cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el procedimiento penal. Hasta el momento tiene que ser una de las partes -bien la Fiscalía o bien la acusación particular o popular- la que solicite una vistilla de medidas cautelares tras la sentencia. La reforma legislativa pasaría por obligar por ley a los jueces a que mande a prisión provisional a los condenados mientras se tramita el recurso ante el Supremo. Otra opción sería una circular de la Fiscalía General del Estado que inste a todos los fiscales a que soliciten la entrada en la cárcel en este supuesto. Aunque en este caso la última palabra la tendrán los jueces.

Montserrat planteó esta opción en la comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado, donde se produjeron los primeros intercambios entre el Ejecutivo y los consejeros para lograr el tan deseado pacto de Estado para acabar con esta lacra social que, según cifras oficiales, ha terminado con la vida de 16 mujeres (una está en estudio) y ha dejado huérfanos a ocho menores. La ministra aseguró que todos estos menores cobrarán la pensión de orfandad completa aunque el asesino viva. Y no solo desde 2015, cuando se cambió la ley, si no desde antes. Otra de las medidas apuntadas es revisar la actuación de los puntos de encuentro familiar en situaciones de violencia de género, además de incidir en la educación de los pequeños. Los consejeros y la ministra hablaron de la obligatoriedad de que se dé una asignatura sobre violencia de género en los colegios y de continuar con las charlas entre los jóvenes. Montserrat aseguró que se ha detectado, tras impartir más de 3.000 charlas, una relajación de qué es la violencia machista entre los jóvenes. «Se han apreciado muchas actitudes machistas», apuntó. Varios consejeros y la ministra destacaron la necesidad de prestar más atención a las redes sociales. «La juventud tiene una percepción muy baja del ciberacoso. Una de cada cuatro chicas no considera peligroso quedar por internet», apuntó la titular de Sanidad.

La necesidad de seguir avanzando en la imposición de medidas cautelares, como el uso de brazaletes, una mayor atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, la reintegración laboral de estas mujeres o su recuperación integral son otros de los mimbres de este pacto de Estado al que las comunidades han ido colocando sus indicaciones. Los consejeros de La Rioja y Navarra, Conrado Escobar y Ana Ollo, respectivamente, incidieron en las peculiaridades que viven las mujeres del mundo rural; la consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, reclamó «la supresión del régimen de visitas al maltratador» para evitar daños a los menores; mientras que el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, pidió que se amplíe la ley a todo tipo de violencia hacia la mujer. Aunque la mayor crítica fue la portavoz extremeña. «Han asesinado a 800 mujeres en los últimos diez años y hay que decir a los ciudadanos de este país que algo no hemos hecho bien», apuntó Isabel Gil.

Después de escuchar a los consejeros, Montserrat se comprometió a convocar, antes de que acabe el semestre, la Conferencia Sectorial del Igualdad y destacó la importancia de las dos comisiones interministeriales: una formada por Justicia, Interior, Sanidad y Educación y la otra con los mismos cuatro ministerios, las comunidades, los grupos políticos y los ayuntamientos. «Debe servir, para que todo en lo que podamos avanzar, avancemos y no esperar al pacto de Estado», indicó la ministra.