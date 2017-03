Aplaza el inicio de la gira por América Latina por una hernia

La gira de presentación de 'Lo niego todo' empieza con una incidencia. Joaquín Sabina ha tenido que «reprogramar» sus conciertos en América Latina después de que el 2 de marzo fuera sometido a una operación de hernia ventral. El resultado de la cirugía fue «satisfactorio». Sin embargo, la gira por España no sufre variaciones y comenzará, como estaba previsto, el 9 de junio en Úbeda (Jaén). La web afirma que no solo no se aplazará ningún concierto español, ni los de Londres y París, sino que se añadirán nuevas fechas. El concierto de Ecuador, el primero, previsto en Quito para el 20 de abril, se celebrará el 18 de octubre.