«Necesitamos mitos y Kong es la enormidad de la naturaleza»

Si hay un personaje que ha sobrevivido a los cambios sociales y tecnológicos de Hollywood ese es King Kong, el monstruo favorito de la audiencia. Tom Hiddleston, el coprotagonista de la nueva versión del mayor de los gorilas, es el británico de moda en la meca del cine. Interpreta a James Conrad, un héroe de Vietnam convertido en explorador a sueldo que viaja a la isla de Skull sin saber a lo que deberá enfrentar. 'King Kong: Skull Island' recrea la historia del mito de la selva, un icono que debutó en el cine en 1933.

¿Cómo ve a Kong?

Creo que la característica más significativa es su soledad. Una emoción que desata su admiración por las mujeres, como vimos en versiones anteriores. Nosotros buscamos una historia más amplia, informar sobre el aislamiento de Kong. En la película de Peter Jackson se contaba la historia de la bella y la bestia desde un punto de vista humano.

¿Vivimos fascinados con el mito?

Necesitamos mitos, nos alimentamos de ellos. Kong vive en consonancia con la naturaleza, y nosotros la estamos perdiendo. Nos recuerda lo que significa la humildad frente a la enormidad de la naturaleza. Este Kong es magnífico, diferente, mucho más grande, por lo que podemos bucear en la vida previa del monstruo. Vamos a conocer la isla y su ecosistema tanto como al personaje. Skull Island es espectacular, un lugar inolvidable. Hemos rodado la película en Hawái, en Australia, en Vietnam, en localizaciones muy particulares que me ayudaron en la interpretación. Ha sido de mucha ayuda rodar en la selva porque añade realidad a la ficción.

¿Cómo se preparó?

Sabía que en el interior del personaje habitaba la disciplina. Su alma está inundada de rigidez entrenada desde la infancia. Gracias a la disciplina que muestra, enseña también su intransigencia, el régimen militar que aplica a su existencia. Ha sido un papel muy físico, que me ha exigido mucho y para el que me he preparado al máximo.

¿Se ha convertido en protagonista de películas de acción?

Esta película es diferente, porque rodamos en lugares extraordinarios expuestos a las inclemencias. Las anteriores películas siempre fueron en un estudio. La idea de obligarnos a todos a trabajar en espacios de una inmensa belleza natural nos inundó de situaciones impredecibles y dio una textura casi mágica a la película.

¿Su personaje sufre el trauma del regreso de la guerra?

Investigué bastante sobre los soldados británicos del SAS. Eran especialistas en guerras en la jungla, sabían cómo sobrevivir. A la mayoría les motivaba llegar hasta el extremo. Por eso les era imposible adaptarse cuando regresaban.

Fama y rutina

¿Kong nos ayuda a entender la existencia humana?

En Hollywood hay cierta tendencia a adaptar historias a los tiempos modernos, pero al situar la narración en los setenta nos encontramos con un estilo cinematográfico diferente. Anteriormente, las películas de King Kong se desarrollaban en islas que eran fantasía y misterio. Me gustó la idea de representar a un hombre que no está definido políticamente en el conflicto, que lo entiende y lo asume. Es un soldado que sabe de guerra y su poder está unido al de la naturaleza. Conrad sabe que, en el ciclo de la vida, la cadena de alimentos es una necesidad esencial de los depredadores.

¿Cómo se desintoxica de la fama y la atención que provocan sus romances?

Buceando en mis rutinas, alejándome por completo de esa imagen ficticia que se ha creado de mí. Es necesario poner los pies en el suelo. Tengo que tener cuidado y no dejar que me afecte esa realidad distorsionada.