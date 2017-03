Foenkinos celebra el mágico poder del libro

A David Foenkinos (París, 1974) nunca le rechazaron sus originales. Pero ha creado 'La biblioteca de los libros rechazados' (Alfaguara), que así se titula la nueva novela de uno de los escritores más leídos en Francia. «Es una historia sobre el amor al libro, a los lectores, a los pequeños libreros y a los bibliotecarios, a los escritores de éxito y a los fracasados, y aunque no lo parezca, también a los editores», dice risueño el autor de 'La delicadeza' y 'Charlotte', dos exitazos de Foenkinos, ganador del Renaudot y del Goncourt y con más de tres millones de lectores en su país.

«Más doloroso que el rechazo editorial es publicar y que te ignoren, como ocurre con el 99% de los libros que se publican, que no tienen lectores ni crítica», dice Foenkinos. Agradece a la literatura que le permitiera «vivir dos veces» y que el éxito no le hiciera perder el norte. «La literatura es menos importante que la vida; prefiero a mis dos hijos que a todas mis novelas», sostiene.

Misterio, algo de romanticismo y humor, mucho humor, son los ingredientes de la ágil, tierna y divertidísima «novela sobre la novela de una novela» que demuestra «cómo el libro es lo más libresco que existe, algo mágico que puede cambiar vidas y destinos». Inspirándose en la secreta fotógrafa Vivian Maier -«que jamás sintió la necesidad de mostrar sus geniales fotografías»-, Foenkinos ha creado a su particular John Kennedy Toole, el autor de 'La conjura de los necios', que se suicidó con 31 años y cuya genial, ignorada y descacharrante novela acabó ganando el Pulitzer.

En Crozon, un pueblo de la Bretaña, un bibliotecario decide acoger todos los manuscritos rechazados por los editores. Una joven editora y su marido escritor visitan la chocante biblioteca de libros rechazados y dan con una obra maestra, 'Las últimas horas de una historia de amor', novela escrita por un tal Henri Pick, un pizzero fallecido dos años antes a quien en vida no se le conoció más obra que la lista de la compra. Es el presunto autor de una obra genial, por más que su viuda Madeleine jure y perjure que su difunto marido jamás leyó un libro, y mucho menos lo escribió.

Su halo de misterio hará que el libro sea un bombazo de efectos sorprendentes en el mundo editorial y cambiará el destino de muchas personas. En especial el de Jean-Michel Rouche, un obstinado periodista que duda de la versión oficial y que se pregunta si la novela no es más que un cuidado plan de marketing. «La creación debe ser una necesidad personal», aventura Foenkinos, autor de vocación tardía que necesitó una década en alcanzar el éxito. En la casa de sus padres no había libros y él no mostró interés por la literatura hasta que una enfermedad le postró en un hospital durante meses. Una terrible infección de la pleura hizo de él un lector compulsivo y luego un escritor a quien Gallimard publicó su primera novela. «Las ocho siguientes pasaron con más pena que gloria y tuve que esperar diez años a que llegara el éxito de 'La delicadeza'», explica el autor de 'Charlotte'.