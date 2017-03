Detenido por estafa el enfermo que pedía dinero para tratarse 2.000 tumores

Valencia. Otra fortuna amasada presuntamente con una campaña solidaria. La Policía Nacional detuvo ayer en Valencia a un hombre de 46 años que recaudaba fondos para el tratamiento de la enfermedad rara que padece. Paco Sanz, conocido por los 2.000 tumores que aseguraba tener en su cuerpo, fue arrestado por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales tras una denuncia presentada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la operación llevada a cabo en la Pobla de Vallbona (Valencia) también fueron detenidos por los mismos delitos los padres de Paco Sanz. El presunto estafador fue arrestado a primera hora en su piso de la Pobla de Vallbona. Los agentes trasladaron a Paco Sanz a dependencias policiales y regresaron dos horas después con él a la vivienda para realizar un registro.

La operación policial causó un gran revuelo en la localidad. El detenido es una persona muy conocida por la ayuda que ha solicitado en los últimos cinco años, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para el tratamiento del síndrome de Cowden o de hematomas múltiples, la enfermedad de origen genético que padece.

El registro de la vivienda de Sanz terminó sobre las 12:40 horas. Los agentes se trasladaron posteriormente, con el detenido, al chalé donde residen sus padres en la urbanización La Sima de la Pobla de Vallbona. Los policías volvieron a buscar pruebas en esta segunda vivienda de los delitos que investigan. Sanz necesitó atención médica al sufrir una crisis de ansiedad durante el segundo registro.

Según las investigaciones, las detenciones de estas tres personas pueden suponer un nuevo 'caso Nadia', ya que Sanz, que sufre desde hace nueve años el síndrome de Cowden, recaudaba dinero para curar esta enfermedad que aumenta las posibilidades de desarrollar tumores.

El 30 de mayo de 2013, el conocido humorista Santi Rodríguez organizó una gala que se celebró en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia con la asistencia de numerosos famosos, que podrían haber sido engañados. En dicho acto benéfico se sortearon camisetas del Real Madrid, Valencia CF, Levante UD, Getafe, Deportivo, Atlético de Madrid, Sevilla y de la selección española firmadas por futbolistas como Álvaro Negredo y Juan Carlos Valerón. Una fila cero también permitió recabar donaciones.

En las redes sociales, Sanz solicitaba ayuda para recibir tratamiento porque aseguraba llevar año s sufriendo el síndrome de Cowden. «Esta enfermedad me ha generado cerca de dos mil tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran», proclama en Facebook.

Aseguraba estar haciendo «todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en EE UU. Gracias a personas como tú, voy a poder seguir con el tratamiento, quizá curarme o incluso puede que se encuentre una cura que pueda ayudar a otros». Y pedía ayuda a través de mensajes a un número de teléfono y de www.ayudapcasosanz.com. Asimismo, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España ofrecía a colegios, empresas, hospitales o grupos charlas sobre superación «y nunca darte por vencido ante los problemas de la vida».

En un post en Facebook de 12 noviembre escribía que cada segundo que pasaba en España «es un segundo menos para poder curarme». «Solo pido que, por favor, entre todos me ayudéis, que me ayudéis a mí y a muchísimas otras personas a seguir teniendo esperanza, y que la vida es maravillosa... Pero la mía no puede llamarse vida», expresaba. «Con un euro regalarás un segundo de vida».

Sanz comenzó a aparecer en los medios de comunicación en 2011 para contar su historia como afectado por el síndrome de Cowden, una enfermedad genética que le provoca más de 2.000 tumores en todo su cuerpo. Ya en esas fechas explicaba que, ante la falta de soluciones en España, decidió marcharse a Estados Unidos para participar en un ensayo clínico con rapamicina y pedía ayuda para el tratamiento porque no tenía dinero, puesto que había tenido que vender su casa.