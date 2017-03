«A veces tienen más calidad las piezas ornamentales que las de cualquier museo»

A sus 24 años, María Bastida se ha hecho con el Premio Joven del certamen gracias a su colorista lienzo 'Trencadís'.

No era la primera vez que se presentaba a este certamen, ¿no?

La primera vez que presenté una obra fue con 12 años, era una obra grande de unos planetas y yo estaba súper contenta. Luego estuve unos años sin presentarme hasta que en el 2013 me volví a presentar y me seleccionaron, ocurrió lo mismo en el año 2015, y este año... me han seleccionado y he obtenido el premio.

¿De dónde parte la inspiración de la obra, de 'Trencadís'?

La obra surge cuando yo estudiaba en Valencia y tuve que realizar un trabajo de final de máster. Para ello, recreé motivos ornamentales de allí, de Valencia, y los trasladé al cuadro para luego introducirlos en un museo. Pienso que, en muchas ocasiones, se minusvalora la decoración ornamental de los edificios o de cualquier estructura arquitectónica. Y a veces tienen mucha más calidad que otras obras que hay en cualquier museo. Y yo quise trasladar esa idea representando formaciones de azulejos en un cuadro.

¿Pero no son azulejos reales?

No, no, es una pintura al óleo, no hay nada de azulejos. Cuando la ven, la gente piensa que son azulejos (ríe). Todo está pintado, no hay nada a modo de 'collage' ni de pegado ni de ningún tipo.

¿El título a qué remite?

'Trencadís' es como denominaba Gaudí a las formaciones que él creaba en el Parque Güell con azulejos. Así que lo cogí prestado, porque en realidad es lo mismo. Trencadís, en realidad, es la aplicación en sí, romper azulejos y ponerlos en formación para poder crear un paisaje o lo que sea. Al trabajar con formas redondeadas en el parque Güell, Gaudí decidió romper los azulejos cuadrados para más comodidad.

¿A qué dedicará el premio?

Creo que será para material artístico y educativo.

¿Premios como este suponen una motivación más para un joven artista?

Pienso que sí, que es un como un empujón y una motivación extra.