Los 'romanones' tildan de «falsedad tremenda» la denuncia de abusos al menor

No se exhibieron «nunca» desnudos ni en la ducha, de forma colectiva, ni en la piscina. No vieron jamás juntos películas pornográficas, sólo «de acción o religiosas». No mantuvieron conversaciones sobre sexualidad, salvo en el marco de la «doctrina» y la «moral». No presenciaron ni protagonizaron prácticas sexuales en ninguna de las casas en las que se reunían y tampoco fueron víctimas de abusos sexuales. Siete de los miembros del círculo religioso del padre Román M. V. C., bautizado durante la instrucción del caso como el grupo de los 'romanones', rechazaron ayer, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, todos y cada uno de los comportamientos cristianamente reprochables que el denunciante del caso, 'Daniel' (nombre ficticio), les atribuyó en su denuncia, la cual fue tildada de «falsedad tremenda».

Fue concretamente el sacerdote Á. M. M., que como el resto se vio salpicado por este escándalo en sus inicios, quien calificó así la implicación que el joven denunciante les atribuyó a todos en los hechos. Lo hizo tras ser preguntado directamente por la magistrada que redactará la sentencia, Aurora Fernández. La jueza recordó que 'Daniel' se quejó en su día de que, frente a las medidas que se tomaron con respecto al padre Román y otros dos curas, no se adoptaran las mismas contra los otros siete sacerdotes y los dos laicos a los que igualmente implicó en los supuestos abusos sexuales como presuntos coautores, partícipes o conocedores. «¿Qué siente u opina?», le preguntó la magistrada. «Que es una falsedad tremenda (...). Con la tolerancia cero que hay en la Iglesia, ¿qué pinto yo en una parroquia? Porque yo sigo en una parroquia», respondió el religioso.

Los testigos de ayer fueron en concreto seis sacerdotes y un catequista que en su día estuvieron investigados en la causa, pero que quedaron fuera del proceso tras ser declarados prescritos -primero por el juez instructor y luego por la Audiencia- los ilícitos que se les atribuían. Todos ellos desfilaron por la sala de vistas y sus respuestas fueron unánimes a la hora de repeler las acusaciones de 'Daniel' y arropar al sacerdote procesado, de 63 años.

Román M. V. C., según se desprendió de sus testimonios, conoció a la mayoría de ellos cuando tenían entre 16 y 18 años. La relación religiosa se intensificó hasta el punto de decidir algunos de ellos ser copropietarios de la casa de los Pinillos, donde pasaban sus momentos de asueto y descanso, y donde 'Daniel' sitúa algunos de los supuestos episodios por los que el cura, que negó los hechos durante la primera sesión del juicio, es juzgado.

El primero en declarar ante el Tribunal fue M. F., catequista, fisioterapeuta de profesión y, aunque seglar, estrechamente vinculado al grupo de sacerdotes. Explicó que el padre Román, con quien ha convivido y convive actualmente, es su «párroco y amigo». Este testigo, como hicieron otros de los religiosos que le sucedieron, reconoció haber participado con Román en actividades del movimiento de los focolares, si bien luego dejaron de hacerlo. Todos negaron ser un grupo, tipo clan, liderado por Román, quien fue definido por M. F. como una persona que tiene «una fe profunda».

Según dijo, 'Daniel' comenzó a quedarse a dormir en 2007-2008. «Los domingos y los lunes los pasaba en su casa», aseguró, al tiempo que precisó que era de martes a sábado cuando el joven acudía a la casa parroquial por las tardes para estudiar «y algunas noches se quedaba». Normalmente, según añadió, el chico dormía «arriba» y «si había una habitación libre era donde se quedaba». Román dormía en un cuarto «solo».

M. F. admitió haber dado masajes al sacerdote, pero por su profesión. «¿Y 'Daniel' dio algún masaje?», le preguntó el fiscal, Francisco Hernández. «Yo no lo he visto y nadie me lo ha comentado», contestó.