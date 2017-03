«Entiendo que hay obras de arte diferentes, no mejores ni peores»

El artista vasco Iñaki Gracenea (Fuenterrabía, 1972) se llevó hace tres semanas una grata sorpresa cuando le comunicaron que su obra 'Moabit I' había resultado ganadora de la décima edición del Certamen de Pintura Parlamento de La Rioja 2017, dotado con 10.000 euros. Ayer recogió el premio.

Premiado entre casi quinientas obras en su tercera participación en el certamen, ¿a la tercera fue la vencida?

Lo mismo que gané yo, podría haber ganado uno de los otros tres premiados. Los que hemos estado en los dos lados, porque a veces también me ha tocado ser jurado en los premios, sabemos que este tipo de cosas a veces son circunstancias aleatorias. Ser primero en el arte es casi una contradicción porque poner puestos es un poco extraño.

¿Por qué? ¿No se puede calificar el arte?

Depende de qué sistema de calificación utilices, pero yo entiendo que hay obras diferentes, no mejores ni peores.

¿Cómo cae un premio así?

Siempre es una sorpresa ganar porque, aunque en mi trayectoria ya he ganado unos cuantos, se presenta mucha gente y entiendes que la selección es muy buena. Vas conociendo gente y otras trayectorias y entiendes que le premien a otro. Hoy somos muchos más artistas, que nos movemos mucho más que hace unos años.

Háblenos de la obra ganadora del concurso.

Se llama 'Moabit I' y es el plano de una prisión de 1844 en Berlín. En el cuadro figura el título porque me gusta que el espectador tenga algún dato. En lo que yo entiendo como arte debe hacer una expresión del conocimiento y este cuadro se enmarca en un gran proyecto que comencé hace años.

Y ¿cómo surgió dicho proyecto?

Nació en el 2008 cuando empiezo a trabajar sobre estructuras de control y en ese devenir que tiene que ver con los sistemas de vigilancia sólida, que es la que se establece en este cuadro a través del plano. Hace tres años estuve en Nueva York estudiando el archivo de Norman Johnston, y uno de los planos que se encuentra allí es el que está pintado en este cuadro.

¿Por qué ese interés en los sistemas de control?

No tiene que ver tanto con la libertad sino con todo lo contrario. Mi interés no radica en una cuestión moral sino en cómo asumir ese tipo de imágenes hoy en día. Yo trabajo desde el lado de la pintura con imágenes de estructuras de control relacionadas con la videovigilancia. Son imágenes muy abiertas de código, pero al insertar ciertas cuestiones que tienen que ver con la videovigilancia, se dirigían y me gustaba jugar con esas huellas que dejan ver y no ver. Me interesaba mucho el periodo de la Ilustración, cómo se creaban las ciudades y las cárceles, porque hasta el momento no existía una prisión como tal sino que eran lugares para encarcelar a la gente y luego castigarles. Y me fascinaba esa relación de cómo organizamos las cosas, también en la prisión también.

Se ha interesado por la violencia simbólica, ¿por qué?

Es tan oscuro como fácil de asumir desde la imagen. No me interesa dar discursos morales de qué está bien y mal. A mí me interesa cómo la pintura tiene aún un lugar dentro de las nuevas tecnologías para prestar un servicio a la manera de ver y esa manera de ver sin tener un contexto definido. Que le lleve a la gente a repensar las otras imágenes de alguna manera, que posibilite el cuestionarse qué tipo de imágenes vemos y cómo las vemos.

¿Estos premios suponen un acicate para el artista?

Hoy en día los premios están inmersos dentro de nuestra profesión. Hay años que, tanto los premios como las subvenciones, tocan y otros que no tocan. A mí personalmente me posibilitan vivir mejor. Y hace que un trabajo solitario, como el del taller o las exposiciones, se muestre más. Pero los premios no hacen que tenga mayor o menor intensidad en mi trabajo, en mi estudio. Aunque también digo que si no tuviera un premio en 20 años, ese estudio no existiría.