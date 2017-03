Estudio sobre los debates en TVE al servicio de la Transición

logroño. Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y de la Complutense de Madrid (UCM) han analizado los programas televisivos de contenido histórico emitidos durante la Transición (1978-1985), concluyendo que la televisión se esforzó entonces por trasmitir valores democráticos. «Estuvo al servicio del proyecto político de Adolfo Suárez: con la Transición tuvo éxito, pero fracasó en la consolidación de un partido de centro», asegura María Antonia Paz, de la UCM.

La historia, en este caso, se presentó en televisión como una forma para educar a los españoles en la nueva realidad política. Una situación muy diferente de la actual ya que, como dice Julio Montero (UNIR), «ahora parece que si no hay insultos, argumentos torticeros, insultos, mentiras, etc. no hay debate».