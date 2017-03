Termina para Cataluña otra semana trágica o, como poco, dramática. Nuria Amat (Barcelona, 1950), que a los 25 años vivía en Colombia y sintió la urgencia de narrar la realidad de aquel país, ha sentido ahora la necesidad de escribir 'El Sanatorio', novela que algunos comparan con 'Patria', de Fernando Aramburu. En ella describe una distopía donde la masa es manipulada a través de un virus.

- ¿Así es como percibe Cataluña?

- Mi pregunta es cómo unos políticos, para tapar su corrupción, se inventaron el independentismo, que por entonces no pasaba del 15%. Y lo hicieron manipulando a la población. Tengo dos hijas, una de 35 y otra de 25, la diferencia en la educación de ambas es brutal. Entre los de 25 hay muchos independentistas porque se han criado en ese ambiente.

- En su novela existe el grupo de los callados.

- En Cataluña hay una gran violencia psicológica. La gente calla porque tiene miedo. No a que la maten, a que la señalen. Un médico me decía: «Pienso lo mismo que usted pero no lo puedo decir porque perdería pacientes». Mi traductora francesa al leer la novela creía que hablaba de Trump. Y una venezolana pensaba que me refería a Maduro.

- ¿Y tienen algo que ver?

- He visto en Venezuela cosas similares a Cataluña. Los catalanes estamos divididos en dos bandos, igual que venezolanos y estadounidenses. Cuando ganó Trump el primero que lo celebró en un vídeo fue Artur Mas. Son casi calcados.

- ¿Ha pagado un precio por decir lo que piensa?

- He perdido amistades que, sin ir de frente, han ido haciendo mutis por el foro, gente que se ha tragado el mensaje. Se creen superiores y en el fondo son xenófobos. Pero lo peor es que tengo un hermano independentista y nuestra relación ya no es la que era.

- Pese a todo, la han entrevistado en la televisión catalana con motivo de su libro.

-Estoy más visible porque el suflé del 'procés' está bajando. Pero en torno a mi libro hay un gran silencio. Y sigue habiendo una gran insolidaridad por parte del resto de España. Comprendo que estén hartos, pero es que somos un 60% los que no queremos separarnos. Siento que nos han abandonado.

- Ese 60% ganaría el referéndum.

- Un referéndum no se hace para cambiar un país. Someter a un sí o un no algo tan serio es irresponsable. Mire el 'Brexit'. Sus impulsores luego han admitido que mintieron. Pero ya es tarde. En Cataluña la mayoría calla por la famosa espiral del silencio. Pasó también con los alemanes y los judíos.

- ¿No es exagerado comparar soberanismo y nazismo?

- El independentismo catalán es comparable a cualquier nacionalismo autoritario: nazismo, estalinismo, trumpismo... La propaganda es la misma de Goebbels: buscar un enemigo, manipular a la población, imponer el idioma, traer el pueblo a la ciudad... No habré visto yo autobuses que bajaban de comarcas a las manifestaciones...

- ¿Es Homs, salvando las distancias, el Goebbels catalán?

- No. Son varios. Es un equipo el que lo monta y el origen es Convergència. Homs es un mandado.

- Y ese Montull dispuesto a tirar de la manta por salvar a su hija...

- Le daré las gracias si lo hace. Por fin está saliendo la verdad. Y habrá otros que van a hablar.

- ¿El Caso Palau desmontará el 'procés'?

- Hay una sensación como de que el 'procés' está frenando. Si se hacen bien las cosas y se descubren las falsedades, habrá menos miedo. Aunque yo, que vivo en Cataluña, cada mañana me levanto diciéndome: «cállate, Nuria, no hables más de esto».