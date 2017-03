Los misterios de la mentira

madrid. Rechazo o vergüenza. Son dos de los motivos por los que las personas se decantan por la sinceridad antes que por la mentira. Lo constata una investigación conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Quebec (Canadá) en la que intentaron descubrir los motivos que llevan a la gente a tomar una decisión u otra, a decantarse por la verdad o por mentir.

El experimento era sencillo. Un miembro de una pareja veía en la pantalla de un ordenador un círculo rojo o azul; a continuación, tenía que llevarle el mensaje al otro participante. Además, había un incentivo económico: el receptor recibía 10 euros y el mensajero 14 euros, si el círculo era azul, y 15 euros si era verde. Solo cuatro de cada diez participantes del estudio decía siempre la verdad. No había variantes por la creencia religiosa o preferencia política, aunque engañar, ya sea de forma involuntaria o de forma consciente, es inherente al ser humano. Y, además, una mentira llama a otra mentira, según se ve, porque el cerebro se vuelve insensible a la falsedad. Así lo aseguran los investigadores del University College de Londres, que escanearon el cerebro de 80 voluntarios entre los 18 y los 65 años durante actividades en las que podían mentir para obtener beneficios.

Durante su análisis, los científicos observaron que la amígdala se activaba cuando los pacientes se decantaban por mentir. Pero, cuando los engaños eran más frecuentes, su respuesta era más tenue. «Es una peligrosa pendiente», apunta el doctor Tali Sharot en el artículo publicado el pasado octubre en 'Nature Neuroscience'. Un peligro, ya que lleva al individuo a convertirse en fabulador profesional. «Los narcisistas mienten sin ningún tipo de remordimientos. Los maquiavélicos, por ejemplo, piensan que lo pueden hacer porque sí», resume María Jesús Álava.

«Los narcisistas mienten sin remordimientos y los maquiavélicos piensan que pueden mentir porque sí»

«Estas personas pueden pensar que les resultará más fácil conseguir determinados fines si mienten, pero ese es un camino erróneo, que tarde o temprano se volverá en su contra», asegura la psicóloga y autora de 'La verdad de la mentira' (La Esfera de los Libros), donde intenta dar explicaciones a una acción que acompaña al ser humano desde que es pequeño. «Los niños comienzan a mentir desde los cuatro años, son conscientes de ello. En España, hemos detectado casos desde los treinta meses», explica la autora. «Los padres no son conscientes de las mentiras que les dicen a los hijos», añade Álava, que también alerta de los problemas de mentir a los más pequeños de la casa. «Muchas mentiras les crean inseguridades. Y una de las mayores barbaridades es usarlos en caso de divorcios o separaciones», apunta.

Todos mentimos

Hay más diferencias. En Estados Unidos, los estudios indican que se engaña una o dos veces al día; en España, Álava sostiene que esa cifra se duplica. «Miente todo el mundo y todos los días. Para caer bien o porque se tiene la autoestima baja. Pero la mayoría de las veces se miente para manipular», explica la psicóloga, que asegura que más de la mitad de las mentiras pasan desapercibidas por el receptor. «Desde la psicología, sabemos que las mentiras son responsables de gran parte de nuestro sufrimiento. Pero a pesar de esta evidencia, la mayoría de la gente no es consciente de hasta qué punto el engaño y la manipulación están presentes en sus vidas», reflexiona la autora.

En todas las áreas hay engaños, de mayor o menor medida. El mundo laboral es un foco de medias verdades desde el momento en que hacemos la entrevista de trabajo. «No conozco a nadie que haya dicho el sueldo a la primera», dice risueña la doctora Álava. En las relaciones personas estas situaciones se repiten. «¿Quién no ha mentido en una primera cita?», se pregunta la autora de 'La verdad de la mentira'. Asimismo, hace una apreciación de género. «Las mujeres detectamos más las mentiras y cuando mentimos, están más elaboradas», indica.

No hay fórmulas mágicas para huir de la mentira pero sí algunos métodos. «Nuestros pensamientos nos pertenecen y no expresarlos no es mentir, es usar un derecho fundamental: preservar nuestra libertad de elección e intimidad», indica la psicóloga. También es bueno reducir el número de mentiras. Un viejo estudio de la Universidad de Notre Dame aseguraba que si se le pedía a un centenar de personas que redujeran el número de mentiras durante diez semanas su salud física y mental mejoraba.