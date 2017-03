«La hispanofobia es un componente esencial de la historia de Europa»

Cree María Elvira Roca (El Borge, 1966) que los imperios han hecho avanzar a la humanidad. También que cada imperio tiene su leyenda negra, pero que los españoles hemos alimentado la nuestra desde dentro. Lleva cinco ediciones de 'Imperiofobia y leyenda negra' (Siruela), un ensayo a contracorriente en el que mide el bajo calibre de nuestra autoestima y la alta temperatura de la hispanofobia.

¿Imperio y leyenda negra van unidos?

Todos los imperios occidentales tienen su leyenda negra. Es casi irremediable. Es un mecanismo de acción y reacción. Los imperios colisionan con oligarquías muy escleróticas, asentadas desde antiguo en territorios pequeños, y con el control de las vías de promoción social. Es un problema de complejos. Quien es más alto, más guapo y tiene más dinero provoca un rechazo, aunque no te perjudique.

¿El imperio es maligno per se?

-No. La mayor parte de los imperios no han sido perjudiciales para quienes han vivido en su interior o como satélites. Por eso duran tanto. Dan bastante más de lo que quitan. Pero no se puede evitar el resquemor que generan.

¿Estados Unidos es un imperio?

-Sí. Desde el núcleo diminuto de las trece colonias, avanzó por replicación. Se tragó el 55% del territorio mexicano y creció hacia el sur y el oeste. Alberga diferencias muy profundas que no se notarán hasta que se resquebraje, dentro de un siglo.

¿Trump podría acabar con él?

-Los imperios no son nunca procesos vinculados al individuo. Nerón destrozó Roma, pero no pudo acabar con el Imperio, que tenía mecanismos de defensa, organización y control. Da grima ver a Trump, pero no hará más daño mas allá de minar la imagen del imperio. Todos los imperios tienen ataques de pánico, intentos de volver atrás. La muerte de Julio César fue un ataque de pánico y Trump es el síntoma de ataque de pánico del imperio, que ahora no sabe cómo pararlo.

¿El imperio sí acaba con el emperador?

Y de hecho acabará. Trump tendrá sus idus de marzo, como César. Hay un Pérez por ahí que creo que está conspirando con Bruto.

¿La leyenda negra en España se ha alimentado desde dentro?

Sí, pero no es un fenómeno genuinamente español. También se da en Estados Unidos, con figuras como Chomsky y antes Susan Sontag. Lo singular es que desde el siglo XVIII las élites intelectuales y políticas españolas asumen todos los tópicos hispanófobos. Es un fenómeno ligado el cambio de dinastía. Los borbones traen consigo su estilo intelectual y las clases altas españolas se aprestan a imitarlo. Cualquiera que quiera tener un prestigio imita el estilo de Francia, que derriba al imperio español tras tres siglos de acoso en los salones, a base de pelucas y encajes.

Dice que para tener carné de intelectual hay que denigrar a España.

Y es así. A ver quién se pone hablar bien de España hoy en un artículo en una columna si quiere abrirse camino en el mundo cultural. A ver quién tiene bemoles de decir algo bueno de su país. Eso no pasa en Francia.

Niega que el imperio español fuera genocida.

Los españoles van a América en barcos pequeños. Se calcula que fueron entre los 150.000 y 200.000, según vemos en el Archivo de Indias. Si no quieres imperar sobre los desiertos tienes que contar, por pura lógica, con la gente con la que te tropiezas. Lo hicieron ya los romanos. No tiene sentido matar y arrasar cuanto encuentres. Mandar a base de brutalidad dura muy poco. El imperio genocida se autoliquida, por eso el colonialismo duró apenas 70 años.

¿Somos los españoles los más hispanófobos?

-Somos uno más en el pelotón, pero no sé si los más. La América hispana tampoco está falta de hispanofobia, que es un componente esencial de la historia de Europa. Está en el ADN del humanismo y de la Ilustración. No se prescinde de ella fácilmente. La crisis de 2007 demostró que todos los tópicos de la hispanofobia seguían funcionando.

Le duele, dice, que la universidad sea hoy una fábrica de analfabetos.

Es un fenómeno inédito. Hasta ahora había analfabetos en todas partes y formaban parte de la República. Pero lo que no ocurría, ni en España ni en Europa Occidental, es que sacáramos de la misma universidad gente con título superior que no sabe escribir. Hay que reflexionar sobre eso. Nos hemos acostumbrado a ver universitarios con faltas de ortografía garrafales, incapaces de hilar dos párrafos con corrección. Es inquietante. Y muy grave.

Dice que la imperiofobia es una forma de racismo.

Y lo es. Estamos acostumbrados a que el racismo vaya contra un pueblo pequeño, periférico y marginal, y no a que se manifieste contra quién representa un puesto muy destacado. Pero es el mismo rechazo a la diferencia.

El imperio es una constante en la historia.

Sí. Estoy convencida de que los imperios han sido grandes procesos de avance en la historia del género humano. Han proyectado los conocimientos de un sitio hacia otro, integrando lo que eran territorios ignotos, abriendo vías de comunicación y de intercambio comercial.