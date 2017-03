Michel Dieuzaide y su visión nublada de la realidad

logroño. Como una visión nublada de la realidad, así explica el fotógrafo y cineasta francés Michel Dieuzaide la exposición 'Lambeau x graphies', que desde ayer cuelga en la Casa de la Imagen y que transita a través de una descarnada revisión del autor hacia su propia obra, ya que trocea las instantáneas para crear una nueva serie de imágenes únicas y distintas todas ellas entre sí como si fueran retales donde no hay espacio para la narración lógica y temporal que cuenta una imagen; aquí todo se esfuma, se difumina o se nubla, tal y como explica el propio autor francés, que estuvo presente en la inauguración: «Es algo así como rechazar a la fotografía como constatación exacta y precisa de una verdad para que se convierta en algo nuevo, distinto y que puede tener vida propia. Me río un poco de mí mismo y de mi obra y me interesa especialmente la reacción que provoca en las personas que la contemplan, ya que es completamente diferente en cada una de ellas».

LA EXPOSICIÓN 'Lambeau x graphies' Autor: Michel Dieuzaide, fotógrafo, escritor y realizador de documentales sobre artistas, músicos, escritores, fue director del centro cultural Château-d'Eau de Toulous. Su padre Jean es uno de los grandes fotógrafos de la historia gala. La propuesta: Una ruptura con el trabajo documental basado en la extracción de lo real a través de la creación de nuevas imágenes con retales de obras anteriores del propio autor.

Un acontecimiento

Jesús Rocandio, director de la Casa de la Imagen, califica la exposición 'Lambeau x graphies' como un «verdadero acontecimiento», ya que su trayectoria y sus orígenes familiares lo sitúan como uno de los grandes apellidos de la fotografía a nivel mundial: «Su padre, Jean, fue un fotógrafo legendario, autor del primer retrato de De Gaulle tras la liberación de Tolouse en la II Guerra Mundial y un gran amante de España y Dalí. Michel ha sido director del centro cultural Château-d'Eau de Toulouse (uno de los referentes de la fotografía europea), enorme fotógrafo y como su padre, un hombre apasionado por España, cuestión que se ha reflejado tanto en su obra fotográfica como en sus documentales, ya que una buena parte de su carrera la ha dedicado a la televisión para contar la historia de artistas, escritores, pintores... Es, además, un personaje de una profundidad intelectual enorme y posee una de las grandes distinciones que concede la República Francesa: Chevalier des Arts et lettres».

«Es un privilegio contar con su presencia en Logroño», afirma Jesús Rocandio



La llegada de 25.000 exiliados republicanos a Tolouse fue su primer gran contacto con España

Cuenta Rocandio que además entre él y Michel Dieuzaide existe otro importante nexo en común: «Los dos hemos realizado muchos trabajos como documentalistas y eso nos une más en nuestra perspectiva de la profesión. El trabajo que realizó sobre el Rocío es una verdadera obra maestra. Creo que es un privilegio contar con su presencia en Logroño y poder disfrutar de una gran exposición de nivel internacional».

Y una de las cuestiones que más llama la atención al director de la Casa de la Imagen sobre esta exposición de Dieuzaide es su 'gesto iconoclasta': «Es muy poderoso el mensaje que manda rompiendo las fotos y dibujando con ellas nuevas realidades. Me impresiona mucho intelectualmente. Además, esta exposición de Michel tiene la virtud de que confiere buena parte del protagonismo al espectador, a su propia experiencia, a su percepción única de lo real a través de los retales de las imágenes cortadas».

Amor por España

Michel Dieuzaide explica que su amor por España nació en su niñez: «En 1939 llegaron a Tolouse más de 25.000 exiliados de la República que vinieron a refugiarse a Francia tras la Guerra Civil. Llegaron artistas, escritores, pintores. Además, mi padre, en los años sesenta hizo un viaje a España que lo marcó profundamente. También tuve la fortuna de conocer en París al pintor madrileño Carlos Pradal, que fue un segundo padre y que me hizo conocer muchas cosas de España a las que amo, como todo lo que tiene que ver con el flamenco».

El arte y los artistas en su sentido más amplio han ocupado buena parte de su vida y de su obra tanto como fotógrafo como realizador de documentales. La lista de sus documentales, sus exposiciones y sus publicaciones es tan extensa como densa e interesante. Hay algo que siempre ha aglutinado toda su obra: la integridad a la hora de concebir sus obras en aras de plasmar verdad, el deseo de ver, entender y hacernos entender de una manera simple, prescindiendo de los efectos a los que últimamente nos tiene acostumbrados la fotografía y el cine.

La relación con España es tan poderosa que Michel reconoce que quizás conozca más literatura de nuestro país que la francesa: «Es curioso, pero recuerdo que uno de los retratos que más me han impresionado en mi vida fue uno que le hice a Rafael Romero 'El Gallina', que lo encontré ya muy mayor y que llevaba tres abrigos para protegerse del frío. Y también el mundo de los toros, por los que en el sur de Francia se siente una verdadera pasión. Este año estuve en una corrida en Vic Fezensac. España ha sido y es muy importante en mi vida».