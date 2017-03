Hazte Oír retoma su campaña contra los transexuales con solo un leve retoque en el lema

Madrid. Hazte Oír logró ayer retomar su campaña contra los transexuales gracias a una mínima modificación del polémico lema que el jueves provocó que su vehículo fuese inmovilizado por orden judicial, por entender el magistrado que el mensaje inicial menospreciaba a este colectivo, porque les negaba su identidad sexual.

La plataforma ultracatólica probó suerte con un segundo vehículo, una autocaravana, en la que retiró del eslogan primigenio su parte final, «que no te engañen», y mantuvo las frases «los niños tienen pene» y las «niñas tienen vulva», pero, para que no sonasen como afirmaciones, les colocó delante y detrás sendos signos de interrogación. Eso sí, justo debajo mantuvo un mensaje complementario, al que considera que el juez no puso pegas. «No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas», en referencia a su guía escolar, en la que rechaza que se hable de las parejas homosexuales y de los transexuales como algo normal.

Ignacio Arsuaga, el presidente de la plataforma, está convencido de que con la nueva redacción de los lemas, en la que fue asesorado por sus abogados, está en condiciones de eludir el filtro judicial y de conjurar el peligro de nuevos vetos a la campaña o inmovilizaciones de vehículos. A la vista de los primeros resultados, parece que tiene razón. Para hacer la prueba del algodón, el mismo Arsuaga se puso al volante de la autocaravana y la condujo a la plaza de Cibeles, hasta la misma puerta del Ayuntamiento de Madrid. La Policía Local que el martes inmovilizó el autobús de la campaña inicial le comunicó ayer que le va a multar por infringir la normativa local de publicidad, pero no le impidió continuar su camino.

De hecho, ninguno de los denunciantes que el miércoles activaron con sus escritos la actuación de la Fiscalía y que provocaron que el juez de guardia acordase las medidas cautelares de inmovilización para evitar la perpetuación delictiva reiteraron hoy sus demandas. Ni la Delegación del Gobierno ni el Ayuntamiento de Madrid acudieron al juzgado para impedir la circulación de la autocaravana. Solo el consistorio de Manuela Carmena dijo estudiar los nuevos eslóganes antes de decidir qué hace. La Fiscalía no actuará de oficio.

Fuerzas redobladas

El resultado fue que el vehículo de Hazte Oír pasó la mañana y la tarde difundiendo su mensaje por el centro de Madrid. Su objetivo es comprobar que no existen escollos que impidan que, la semana que viene, la organización no solo retome la campaña que tenía prevista por varias de las grandes ciudades españolas sino que incluso la multiplique. Será en próximos días cuando, si no hay nuevas actuaciones judiciales, la plataforma modifique los lemas del autobús que tiene retenido en Coslada, lo pasee por Madrid e inicie, desde Valencia, el periplo nacional interrumpido. La nueva campaña, según dijo Arsuaga, duplicará la anterior, porque durará aproximadamente un mes y muy posiblemente use dos autobuses.

A partir de la semana próxima habrá que comprobar si instituciones como el Ayuntamiento de Valencia o la Generalitat catalana cumplen sus amenazas y combinan las sanciones administrativas y el recurso a los tribunales para impedir que Hazte Oír llegue a sus ciudades.

Arsuaga, para cegar ese camino, ya ha recurrido, primero ante ante el juez y después ante la Audiencia Provincial de Madrid, el auto de medidas cautelares dictado el jueves por el titular del Juzgado 42 de la capital, con la esperanza que lo anulen y acepten que no incurrió en delito alguno y que lo suyo es mera libertad ideológica y de expresión.

El presidente de la plataforma avanzó que denunciarán a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, al exlíder del PSOE Pedro Sánchez, y a los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por insultarles en las redes sociales.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el Ejecutivo no decidirá si retira o no la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, como le piden PSOE y Podemos, hasta saber cómo resuelven los jueces el asunto y proceder en consecuencia.