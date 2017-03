Las vidas paralelas del 'spam'

logroño. Dos en uno. Esta tarde se presenta en la Biblioteca de La Rioja (19.30 horas) el libro 'La vigilancia de los acantos', obra del profesor y escritor riojano Javier Pérez Escohotado e ilustrado por el dibujante Miguel Pescador. Pero, además, las ilustraciones cobran vida independiente a través de la exposición 'Spam Project Anthology', que estará colgada hasta el día 25.

La obra intenta dar una solución creativa a esa tortura que padecemos todos: el 'spam', o sea, todos esos mensajes que sin desearlo, sin pedirlo, se nos cuelan diariamente en nuestra realidad cotidiana. Muchos de esos mensajes, además de no deseados, sirven para que la gente caiga en la innecesaria tentación de búsquedas paralelas que llevan añadidas una imposición de 'cookies' con las que se forman los Big Data, que no son más que el rostro del 'Big Brother', el Gran Hermano ubicuo, el gran metete».

El profesor y escritor logroñés reaccionó al principio enviando todo el 'spam' a la basura, «pero luego comencé a imaginar que detrás de aquellos nombres, Sophia Endity, Laiota Capriola, Peggy Pennington., tal vez existían unas personas que se hacían llamar así, que se creaban una personalidad, un nombre, para vender un remedio para los hongos, resolver los problemas de humedad, ofrecer sus servicios u otras proposiciones más honestas».

A esos nombres ha insuflado vida Pérez Escohotado, una vida breve e intensa, que con frecuencia representa un estereotipo: el voluntario de una oenegé, el terrorista, el padre de familia abnegado, el niño adoptado, el espía, la víctima, el amigo.

«Los fui colocando en un lugar imaginario y les concedí la gracia de un epitafio, que suele ser una especie de adivinanza literaria o enigma. Los referentes literarios que yo he manejado son la famosa 'Antología de Spoon River', de E. L. Masters, de la que se cumplen ahora los 102 años de su aparición, y la literatura votiva grecolatina. Esta me llevaba a practicar el epitafio, la concentración, y la 'Antología' me empujaba a recrear unas vidas que podían haber existido en un lugar imaginario; y no sólo vidas, sino unas relaciones entre personajes que permitieran reconstruir ese microcosmos de Quintana», relata.

Una literatura breve, en definitiva, que tiene sus modelos no ya en el supremo Borges, sino en Juan José Arreola, un escritor mexicano por desgracia algo olvidado.

En cuanto a la colaboración con el dibujante Miquel Pescador, primero existió 'La vigilancia de los acantos' y luego fue cuando Escohotado le pidió a su compañero y amigo que leyera el texto. «La sintonía surgió de inmediato y nos metimos en dos proyectos que han evolucionado de forma paralela: la ilustración del libro y la elaboración de una exposición/instalación, que hemos llamado: 'Spam Project Anthology'. El libro ilustrado tiene su propia vida en las librerías, pero la exposición puede adquirir el formato que hemos colgado en la Biblioteca de La Rioja o el de una instalación algo más compleja, interactiva y pedagógica.

La singularidad de 'La vigilancia de los acantos' radica en el formato de «prosa recortada o justificada por los márgenes, en forma de bloque marmóreo», que recuerda de lejos al poema. «El poeta polaco Herbert, en su libro 'Don Cogito', llamaba a este tipo de texto 'poesía prosaica'. En realidad, se identifica mejor con el microrrelato o la minificción, aunque el tono de algunas vidas recuerde el poema».

Para el dibujante Miquel Pescador, con una amplia trayectoria artística y profesional, la colaboración con el escritor riojano ha sido un reto muy excitante que, asegura, le ha permitido evolucionar como artista hacia formas más espontáneas de expresión si bien el retrato siempre le ha interesado como creador y como espectador.

«Cuando Javier Pérez me propuso el proyecto, inmediatamente recordé las inquietantes imágenes que son los retratos grecoegipcios de El-Fayum de los siglos I al IV. Hace años quisimos visitar juntos una exposición de algunos de ellos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, de manera que era un punto de conexión muy fuerte. Con esas miradas mudas en la retina me zambullí en los maravillosos textos de Javier y fui visualizando uno a uno los personajes. Varias veces le pedí que me leyera esas biografías y, de alguna manera, con su voz, todos los elementos cobraban más sentido para mí», afirma.

La exposición/instalación 'Spam Project Anthology', formada por 21 obras gráficas de Pescador a raíz del libro 'La vigilancia de los acantos', puede contemplarse hasta el próximo 25 de marzo en la Biblioteca de La Rioja, en la calle La Merced.