González Macho se enfrenta a dos años de cárcel por falsear datos de taquilla

Empezó sirviendo cafés en los rodajes hasta llegar a ser el director de producción más joven del cine español. Después levantó un imperio de salas que el cambio de hábitos sociales, la crisis, la subida del IVA y la piratería han dejado bajo mínimos. Enrique González Macho (Santander, 1947) fue el hombre más poderoso del cine español en su triple faceta de productor, distribuidor y exhibidor. Trajo a España el mejor cine independiente y de autor. Ahora, el expresidente de la Academia, retirado de toda actividad desde hace un par de años, se enfrenta a dos años de cárcel.

Es la pena que solicita la Fiscalía de Madrid para González Macho, que también deberá asumir una multa de un millón de euros que, caso de no ser abonada, le acarreará otros seis meses de prisión. El motivo no es otro que falsificar los datos de taquilla para recibir subvenciones públicas. El nuevo sistema de financiación del cine español ya no contempla las llamadas ayudas automáticas, por las que el productor recibía una cantidad si la película alcanzaba un determinado número de espectadores. Hecha la ley, hecha la trampa.

El fraude de ley consistía en que productor y exhibidor se ponían de acuerdo para 'inflar' artificialmente la taquilla, simulando que se habían vendido entradas en sesiones inexistentes. Según la Fiscalía, es lo que ocurrió con la película 'La isla interior', de Félix Sabroso y Dunia Ayaso, estrenada en 2010. Macho, que distribuyó la cinta bajo la marca Alta Classics, y el productor Juan Romero Iglesias están imputados por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de fraude de subvenciones, es decir, engañar con datos falsos para obtener dinero del erario público. El productor de 'La isla interior' certificó un año después del estreno que la película había superado en 5.000 euros la cantidad mínima exigida para recibir una subvención de 292.000 euros.

La Fiscalía señala que ambos acusados «manipularon los datos» a efectos de obtener el dinero. Macho también está imputado desde 2015 por falsear los datos de recaudación de la coproducción hispanofrancesa 'Rosa y negro', que recibió 731.900 euros en ayudas. Casi el 98% de los espectadores vieron la película en siete salas de proyección, seis de ellas pertenecientes a González Macho.

En relación con otros casos de fraude por las ayudas al cine, también en noviembre de 2015 se celebró en el Juzgado número 40 de instrucción el acuerdo entre las partes para el caso de la película de la productora de Miguel Bardem 'El rey de la montaña', investigados por falsedad documental y fraude en las subvenciones en grado de tentativa. Según distintas fuentes, la petición inicial eran 800.000 euros y dos años de cárcel, que se redujeron a nueve meses de inhabilitación para percibir ayudas públicas, 50.000 euros de multa y cuatro meses de prisión.