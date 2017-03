CUARENTA AÑOS DE QUÉ

Todavía, a estas alturas de nuestra gloriosa democracia, me confieso cautivo, desarmado y hasta con pedazos de mí mismo aún tirados por las cunetas y barrancas de esta España nuestra, así que todo lo que yo pueda decir sigue siendo pura propaganda roja y rencor de vencido. Ya el maestro Fernán Gómez, otro mal patriota, me lo advirtió en 'Las bicicletas son para el verano': «No ha llegado la paz, ha llegado la victoria». La guerra duró tres años y la victoria, cuarenta. No obstante, a los veinticinco, alguien del régimen con ideas 'modernas' e intenciones de hacer olvidar la memoria histórica le cambió el nombre a la victoria fascista por otro más conciliador: la paz. La paz de Franco. Fue el mismo maquillador que inventó el Spain is diferent y más adelante, llegado el trance de enterrar al Caudillo y aceptar que la dictadura también debía cambiar de chaqueta, revestiría de demócratas de toda la vida a los franquistas viejos y sus legítimos herederos.

De modo que, si continúan ahí, no hay nada extraño en que también el teatro se fije en ellos, ya sean neocón o los fachas de siempre. A ambos grupos podrían pertenecer los miembros de la familia de '40 años de paz'. No sé si el título se refiere a aquellos cuarenta o a estos otros que han venido con la transición, pero interpreto esa incómoda ambigüedad como expresión del credo de Pablo Remón y La Abducción: «El pasado cuenta el presente». Si bien el punto de partida es interesante, su desarrollo decepciona a quien esperaba más en esa línea. Era mi caso. Las tres historias que se cuentan -'La herencia recibida', 'La tercera vía' y 'El regreso del general'- son tan independientes y toman rumbos tan periféricos -en especial la segunda- que casi hacen olvidar su génesis: una familia con pasado franquista asistiendo a la decadencia de su propia casa. Aznar haría un buen análisis patrio de este planteamiento. La Abducción, en cambio, deja que sus personajes eviten el asunto casi hasta el final como si la cosa no fuera con ellos. Aunque, por otro lado, quizás Remón y compañía estén hilando más fino de lo que José María y yo somos capaces de imaginar.

Es prometedor el comienzo, una interpretación perversa del mito hamletiano: el fantasma de un general franquista muerto la noche del 23-F al caer borracho a la piscina creyendo que el golpe triunfaría se aparece hoy a uno de sus hijos, un poeta triste, drogadicto y maricón, para encargarle, cómo no, salvar la patria empezando por volar el Congreso. Pero ese elemento perturbador se disipa en el transcurso de las historias posteriores y ya al final, cuando debería reaparecer, ni está ni se le espera. Algo sí que responde a las expectativas la historia del digno primogénito del fascista, un alto ejecutivo sin escrúpulos del que estaría orgulloso. Pero decae con la hija fracasada que fantasea infructuosamente con ser madre y con la viuda que se muere por revivir con su generalote cierto revolcón poco decoroso para una dama de la Sección Femenina. Tampoco ayuda el modo en que el exceso de apartes narrados juega a alterar la dramaturgia con un estilo peculiar pero distorsionador.

Al final, cuando la casa sea un solar y se pudra el agua de la piscina, saldrán a flote los mismos de siempre. Pero eso ya lo sabíamos. Finalmente se equivocó Unamuno: vencieron, pero ahora además también convencen a muchos para seguir cara al sol que más calienta.