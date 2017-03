«Siempre he trabajado pensando que el arte es para todos, ese es mi objetivo»

Satisfecha, serena, risueña, hasta reluciente. Es la imagen que desprende la artista Marta Fernández Calvo cuando habla de 'Museos, habitaciones y árboles', un libro muy trabajado que brinda al lector/espectador la oportunidad de sumergirse en el particular universo artístico de esta logroñesa nómada.

- El libro recoge una selección de su trayectoria artística en quince años. ¿Qué criterios ha seguido para escoger las obras incluidas?

- Han sido las más importantes. De hecho, irónicamente en el lomo aparece 'volumen uno' porque se me quedan en el tintero muchísimas anécdotas y piezas. Lo que ha guiado el libro sobre todo son los lugares, más que las propias obras, que son los que marcan el hilo conductor en el que obras, lugares y vida van conduciendo al lector.

- ¿Le ha resultado complicado explicar al público profano cómo desemboca en sus procesos creativos?

- No, en realidad, creo que lo complicado es encontrar una voz desde la que hablar. Una vez que la tienes, es fácil; el tono del libro es mi tono como persona. Yo cuento siempre mis obras así. No es que no respete, pero casi, la separación entre profano y no profano, porque me parece que el arte es para todos y para mí ese es el objetivo. Siempre he trabajado así. Creo que es un trabajo que, si bien es muy conceptual, se acerca a todo el mundo.

- ¿Eso es lo que más cuesta transmitir sobre el arte contemporáneo, que no es tan complicado como algunos lo han intentado vender?

- Depende muchísimo de cada artista, de cada obra, de lo que a cada uno le interesa, del lugar desde el que cada uno habla. Para mí, mi obra tiene muchísima raíz en la tradición oral, en la transmisión de conocimiento y suelo decir que a pesar de que tiene mucha potencia visual, el relato es tan fuerte que una cosa podría sustituir a la otra.

- ¿Podría considerarse su libro como un manual de acercamiento al arte contemporáneo?

- Sí, podría ser, claro. Es un acercamiento a un artista, a los procesos creativos y vitales. Es como asomarte y meterte casi en mi cabeza, en mi vida y hacerla tuya. Está todo contado de una forma, y sucede tal cual de esa forma en mi vida. Y eso te da pautas como espectador para trasladarlo a tu propia experiencia y a tu propia vida.