«Mi padre no es 'cool'», afirma el hijo de Pablo Escobar

La vida de Juan Pablo Escobar cambió el 2 de diciembre de 1993. Su padre y uno de los mayores narcotraficantes de la historia moría a manos de las fuerzas del orden. La viuda y sus dos hijos se mudaron a Buenos Aires y Juan Pablo se convirtió en Juan Sebastián Marroquín. Hace dos años, explicó el sentir de la familia en un libro. Ahora publica 'Pablo Escobar. Lo que mi padre nunca me contó' (Península), donde intenta poner en contexto ese mundo de muerte y drogas que, en la actualidad, también ha atraído a la televisión y al cine.

«Mi padre no es 'cool'», afirma de forma contundente. Si tiene esa imagen es porque «se ha vendido al mundo la versión de Hollywood». «Quieren venderlo a la juventud como si fuera un western porque mi padre todavía tiene mucha atracción, tanto positiva como negativa. A veces lo presentan como una especie de superhéroe», apunta Escobar, que vio cómo Netflix apostaba por la historia de Javier Peña, un agente de la DEA, antes de acceder a toda la información que la familia le ofreció de forma desinteresada. «Decían que los hijos y la viuda de Pablo Escobar no sabían nada, ¿o hay un primo en Netflix que no conozcamos?», añade.