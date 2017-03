Entender el arte a través de las palabras

¿Por qué emplea esos materiales específicos? ¿Qué quiere transmitir el creador con ese planteamiento concreto? ¿Cómo ha sido ejecutada la obra? ¿Cuál es la intención ulterior de esa pieza? Introducirse en los procesos creativos y comprender las motivaciones de un artista han sido anhelo de los amantes del arte desde tiempos inmemoriales. Con el afán de satisfacer en parte dicha pretensión ve la luz el libro 'Museos, habitaciones y árboles', que se adentra en la trayectoria de la artista riojana Marta Fernández Calvo a través de relatos de la propia creadora que detallan cómo, por qué y de dónde han salido algunas de sus obras más representativas.

El libro, del que el Gobierno riojano ha editado un millar de ejemplares, se presentó ayer con la asistencia de la consejera Leonor González Menorca, la artista y el galerista Jacobo Fitz-James Stuart, que se ha encargado de prologar este volumen.

González Menorca explicó que el impulso del Gobierno riojano a este libro responde a la enorme proyección de «nuestra riojanita», tal y como se refirió cariñosamente a Marta Fernández Calvo, quien acaba de mostrar su trabajo en la feria ARCO. El prologuista del libro y galerista de Espacio Valverde, Jacobo Fitz-James Stuart, destacó que la artista riojana tiene «mucho corazón, pero también mucha cabeza, que demuestra a la hora de descubrir maneras de relacionarse con el mundo con una sensibilidad impresionante». «A ello se suma su gran capacidad para involucrar a otras personas en sus proyectos», lo que señaló como uno de los factores que le hizo fijarse en ella para ficharla recientemente para su galería. Fitz-James Stuart indicó que aunque Espacio Valverde suele apostar por una concepción artística más visual, «Marta ha encajado en la galería desde la acción» porque, según señaló, «nos interesa que el arte y la vida estén cerca».

Por su parte, la propia autora desgranó que 'Museos, habitaciones y árboles' pretende «ser un libro de arte contemporáneo no dirigido al público del arte sino a todos». Por eso, añadió que la minuciosa selección de las obras y la redacción de los textos o relatos que las acompañan han sido «un ejercicio de mucha intensidad, de revivir muchas cosas». Según remarcó Fernández Calvo, «las piezas artísticas emergen de la vida cotidiana; por eso, resulta muy íntimo contar cómo llegas a las obras y cómo ellas te llegan a ti».

Recorrido de 15 años

'Museos, habitaciones y árboles', que se puede adquirir en el Museo de La Rioja y en el Instituto de Estudios Riojanos al precio de 28 euros, recorre quince años de la carrera de esta artista, a través de sus estancias en Italia (durante cinco años), Irlanda (seis años) y su más reciente regreso a España. En once capítulos, más el prólogo a cargo de Fitz-James Stuart y de un epílogo firmado por la comisaria de arte Beatriz Alonso, el volumen va ahondando en algunas de las intervenciones de Fernández Calvo de la mano (o más bien, de los recuerdos relatados) de la propia artista.

Así, por ejemplo, recupera del año 2000 'Diario de un parque', una de las primeras 'performances' de Fernández Calvo, que consistió en la observación e intervención durante casi un año de un parque conquense (ella estudió Bellas Artes en Cuenca). No olvida en esta recopilación 'Jardín', la improbable intervención artista que logró en el 2004 la consideración de 'asilada política' por la prestigiosa Bienal de Venecia. También expone en el libro '696 pulsaciones', su último trabajo en el que mide un espacio expositivo usando los latidos del corazón como vara de medir. Y así hasta once obras, que no son otra cosa que once episodios de su vida.

Con la traducción al inglés por parte del literato irlandés Keith Payne («me dio una voz propia en inglés», salta enseguida la artista), 'Museos, habitaciones y árboles' se marca como ambicioso objetivo aclarar que el arte contemporáneo es mucho más accesible que lo que parece. Un fin con el que la riojana convive desde sus inicios en el laborioso panorama del arte porque, como asevera, «el arte debe ser para todos, sin separar al profano del que no lo es».