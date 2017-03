Dos centenares de sacerdotes despiden hoy a Abilio Martínez

logroño. El vicario de Pastoral de la diócesis riojana, Abilio Martínez Varea (desde el año 2005 hasta la fecha), se despedirá de la curia riojana hoy, jueves, en el Seminario logroñes ante su próxima ordenación, el próximo 11 de marzo, como nuevo obispo de la diócesis de Osma-Soria, tras ser nombrado en el mes de enero por el Papa Francisco.

La celebración dará comienzo a la una de la tarde en la Capilla Mayor del Seminario. El acto será presidido por el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Carlos Escribano, y en ella Abilio Martinez estará acompañado por casi dos centenares de compañeros sacerdotes y otros jubilados que residen en el Hogar Sacerdotal, que le brindarán una afectuosa y calurosa deperdida.

Abilio Martinez ya participó el domingo en una multitudinaria despedida en una eucaristia en la concatedral de La Redonda de Logroño, en la que concelebraron 15 canónigos compañeros, que integraban el Cabildo de La Redonda en Logroño.

Abilio Martínez Varea

En sus palabras expuso su lema bíblico para los años de su ministerio de obispo, que será 'El que os ama es fiel', cita tomada de la Carta de San Pablo a los Tesanolicenses.

«No os podré olvidar»

«Me despido pero no para siempre porque he de volver con concierta frecuencia, aunque no estamos muy lejos Logroño de Soria. Agradezco vuestras muestras de cariño que me habéis ofrecido», comentó Abilio Martínez en la celebración, a la vez que les pidió que recen por él «en esta tarea bonita que tendrá muchas cosas en el día a día». «No os podré olvidar», destacó. «Me despido de la ciudad de Logroño mostrando mi agradecimiento y os ruego que pidáis por mí a las intercesoras, la Virgen de Valvanera y la Virgen de la Esperanza, para que me ayuden en esta misión que me han encargado». dijo.

También el próximo sábado, día 4, Abilio Martínez se despedirá de los profesores de Religion de los diferentes centros escolares riojanos, en un acto que se desarrollará en el Seminario.