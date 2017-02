Los médicos reclaman que la sedación esté incluida en una ley de cuidados paliativos

Los médicos españoles quieren aprovechar la sensibilidad mostrada por los partidos políticos -Ciudadanos y PSOE- para elaborar una ley de muerte digna. Unidos Podemos incluso ha dado un paso más y solicita la legalización de la eutanasia. Tanto la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) como la Organización Médica Colegial (OMC) consideran que cualquier futura ley debe ir acompañada de una serie de medidas e instrumentos concretos. «Si no, es un canto al sol», explicó el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.

Una batería de peticiones que abarca desde las aulas de las facultades de Medicina hasta la sedación paliativa. «Hay cosas falsas que por mucho repetir parece que son verdad. Y eso pasa con la sedación, que hay personas que creen que mata o que acorta la vida», indicó Sendín.

Cada año en España, unos 60.000 pacientes necesitan cuidados paliativos avanzados. Muchos de ellos, casi un tercio, no los reciben por falta de equipos o por miedo. «Muchas veces se confunde sedación paliativa con un tipo de eutanasia. Y hay muchos pacientes que la necesitan y no se les da», aseveró el doctor Marcos Gómez Sancho, director de la Unidad de Medicina Paliativa del hospital universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Para evitar confusiones, tanto la Secpal como la OMC reclaman que se incluya el derecho a la sedación paliativa siempre que esté indicada. «En estas circunstancias no cabe la objeción de conciencia», aclara el documento acordado por las dos organizaciones.

Un nuevo marco legislativo acabaría con las desigualdades que existen entre las diferentes comunidades autónomas «e incluso entre diferentes ciudades de una misma región». El doctor Gómez Sancho explicó que solo existen en España 196 dispositivos de cuidados paliativos que solo cubren al 40% de la población que realmente lo necesita. Y estos dispositivos no todos son tan completos como la sociedad científica considera necesarios.

Acreditación profesional

De estas casi doscientas unidades hospitalarias, 114 están formadas por un equipo básico de cuidados paliativos, es decir, un médico y una enfermera, y 14 son equipos completos de cuidados paliativos con un médico, una enfermera, un trabajador social y un psicólogo. Otros 64 son unidades de cuidados paliativos que se diferencian en que están separados arquitectónicamente y cuentan con camas propias. En los centros hospitalarios españoles se dividen a partes iguales entre los básicos y los completos. Por último, solo dos equipos básicos están destinados para los pacientes menores de edad. «Estamos en el puesto 14 en Europa. Es necesario tener más capacidad», comenta Gómez Sancho.

Una ampliación de este tipo de servicios pasa por la acreditación profesional específica y una preparación de los futuros profesionales sanitarios. «Tengo interinos en mi equipo, que son pioneros en España en los cuidados paliativos , y que se jubilarán así, sin reconocimiento. ¿Por qué? Porque no pueden optar a una plaza de algo que no se reconoce», indicó el experto. «Ahora solo podemos optar al diploma de acreditación avanzada que, además, está parado», añadió el doctor Álvaro Gándara.

El otro gran déficit es la falta de adecuación de las facultades de Medicina -y también de Enfermería- a las directrices del plan Bolonia para que haya una asignatura obligatoria de cuidados paliativos. De las 39 facultades españolas, solo tres cumplen a rajatabla: la Universidad de Navarra, la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Internacional de Cataluña. Curiosamente, todos estos centros son privados. «No hay nada en 19 facultades. Y de las 20 que quedan, están estas tres facultades y otras tres que la tiene como optativa», apunta Gómez Sancho. La situación en la Enfermería es mejor. De los 115 centros existentes en los campus españoles, en 42 no tienen nada en sus listados de asignaturas; en 55 la asignatura sí que es obligatoria y en otras 18 es optativa.

Además, las dos organizaciones reclaman la efectiva tramitación de la dependencia y la concesión de las ayudas sociales pertinentes, además de facilitar la obtención de permisos laborales para permitir el cuidado del paciente al final de la vida.