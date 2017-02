La leyenda de Rulfo se agiganta en su centenario

Madrid. Juan Rulfo habría reducido su escueta obra a las primeras e impecables ocho páginas de 'Pedro Páramo'. La legendaria obra del genial escritor mexicano es una de la más breves, intensas y admiradas de la literatura del sigo XX, y existe el rumor de que quería arrojarla al fuego. Aunque destruyó muchas más páginas de las que publicó, la leyenda y el misterio en torno a Rulfo se agigantan con la celebración del centenario del cuentista, novelista, fotógrafo y editor mexicano, nacido el 16 de mayo de 1917 y muerto el 7 de enero de 1986.

El estreno en Zúrich de un ópera sobre 'Pedro Páramo' será uno de los hitos de un año plagado de iniciativas editoriales, académicas, fotográficas y cinematográficas. Habrá exposiciones, congresos y todo tipo de citas en torno al escritor y su obra a ambos lados del Atlántico. La fundación Rulfo y la editorial RM editarán a precios populares una docena de títulos, tanto de la corta obra narrativa del genio de Jalisco como su menos conocida pero igual de intensa obra fotográfica.

«Era tan exigente que no paró de reducir y corregir 'Pedro Páramo' alegando que 'las palabras siempre sobran'», dice Eduardo Becerra, profesor de literatura en la UAM y uno de los coordinadores del centenario en España. Salvo un pequeño texto sobre las influencias literarias del autor, confirma que no habrá nuevos inéditos. Sus imágenes -unas 6.000, siempre en blanco y negro- no desmerecen a las de coetáneos como Cartier-Bresson o Álvarez Bravo, se verán en el museo Amparo de Puebla (México), que reunirá 200 instantáneas entre las suyas, las de los fotógrafos que le influyeron y los retratos del propio escritor.