Investigadores predoctorales denuncian la precarización de su situación laboral

Los correos electrónicos no paran de llegar al buzón de María del Mar Fernández y sus compañeras de la Universidad de Granada. Ellas fueron las primeras en dar la alarma: las condiciones laborales de los predoctorales habían cambiado. De repente. Sin aviso en la mayoría de los casos. La vinculación laboral de unas diez mil personas que están trabajando en universidades u otros organismos públicos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han pasado de ser un contrato por obra y servicio (código 401 en la clasificación de la Seguridad Social) a un contrato de prácticas (código 420). Una situación que comenzó el 1 de septiembre de 2015, «con carácter retroactivo y sin previo aviso», y que ha explotado ahora cuando los doctorandos han comenzado a organizarse para reclamar sus derechos primero en el campus granadino y luego en Oviedo, el País Vasco o la Autónoma de Madrid.

En mayo de 2014, la CRUE «consultó al Ministerio de Empleo» sobre las disfunciones que se estaban produciendo en los campus por «los contratos predoctorales al adaptarlos a los establecido en la Ley de la Ciencia»; un texto que solo indica que los contratos no podrán ser inferiores a un año y como máximo tendrán una duración de cuatro años. Pero lo que para la CRUE es una consulta, para Empleo fue una «petición» de cambio.

Los rectores aseveran que esta modificación no supone una «pérdida de derechos o prestaciones a los contratados en la prestación de desempleo, duración máxima del contrato y posibilidad de disfrutar de un contrato en prácticas con posterioridad, dado el carácter especial de estos contratos predoctorales» a partir de la ley de la ciencia. Incluso la Universidad de Granada explica en una misiva del 17 de febrero que se establece el contrato tipo 420, «pero con una relación laboral de carácter especial, tipificada como 9921». «Ello hace que este contrato a efectos de cotización no se confunda con el contrato en prácticas», incide la carta.

Los afectados no están tan de acuerdo. «Firmé mi prórroga de contrato en febrero de 2016 y en el código ya ponía 420. Nadie me dijo nada», explica María del Mar Fernández, que trabaja en el departamento de Física Aplicada en la Universidad de Granada. Junto a otras compañeras ha creado una petición en Change.org para que se revierta esta situación, de la que muchos doctorandos se están enterando por el boca a boca. «Nadie dice nada», señala otro investigador en uno de los foros. «La gente se está enterando por la nómina, otros al firmar los contratos. Las universidades, no obstante, están actuando muchas veces como les place», explica Ramón Caballero, responsable de Universidades de CSIF. Por ejemplo, en Las Palmas se han negado a aplicar la retroactividad a estos contratos.

Los sindicatos han comenzado a movilizarse para dar cobertura legal a estos trabajadores. «No estamos de acuerdo con este modelo porque es un contrato de prácticas que solo dura dos años. No encaja en el 420», apunta Julio Serrano, secretario de Universidad de Comisiones Obreras. Esa es una de las principales consecuencias que indican los afectados: pasan de un contrato de cuatro años a uno de dos. Además, afirman que las personas que hayan realizado antes prácticas, no pueden acceder a este tipo de contratos y que quedan eliminadas las indemnizaciones por el fin de contrato, algo que desde Empleo se pone «en duda». Fuentes del departamento de Fátima Báñez señalan que se va a estudiar la situación, aunque recalcan de que se trata de «cambios administrativos» que no tienen la obligación de comunicar. En todo caso, debería ser el pagador (las universidades o el CSIC) quien informarse del cambio de esta situación.

Por otra parte, la modificación de estos contratos también ha afectado a la tarjeta sanitaria europea. «Para lograr el doctorado, tenemos que estar tres meses fuera como mínimo», explica Fernández. Esa preocupación la comparte la CRUE, aunque Empleo matiza. No tienen derecho a esa tarjeta por ser un contrato temporal, pero sí a un certificado nrenovable cada 90 días con similar cobertura.

Mientras el conflicto llega al Congreso de los Diputados con diversas comparecencias, los rectores, sindicatos y doctorandos reconocen la necesidad de tener una regulación laboral específica para el personal investigador temporal y evitar más problemas en el futuro.