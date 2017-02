«'Ana' es una historia de perdedores»

El germen surgió en la universidad, cuando Roberto Santiago (Madrid, 1968) se peleaba con la carrera de Derecho. Solo tardó unos pocos meses en darse cuenta de que las leyes no eran lo suyo y que sus intereses estaban más cerca del mundo del cine. La noche que comunicó a sus padres que dejaba el Derecho para hacer Imagen y Sonido escribió un relato en el que una alumna se enfrentaba a los compañeros y al claustro de profesores. No creían que había sufrido un caso de acoso. «No se llamaba Ana, pero fue el comienzo», explica Santiago. Desde esa noche han pasado más de dos décadas, decenas de proyectos tanto en el cine como en el teatro y en la novela juvenil (su saga de 'Los futbolísimos' es un fenómeno de masas) hasta que se decidió a transformar ese esbozo y las notas que ha ido tomando durante años en un 'thriller'.

'Ana' es el resultado de ese camino realizado a lo largo de tantos años que ha surgido cuando «ha sido necesario, como algo natural». Una larga novela -más de 800 páginas- en el que se mezclan el mundo judicial, un asesinato y las partidas de juego clandestinas. «Muchas ediciones hay que vender para recuperar el dinero que me he gastado en esas partidas», bromea el autor, la gran apuesta de Planeta con un escritor debutante en los libros para mayores. Santiago participó en algunas timbas para documentarse sobre este mundo, y descubrió lo poco que importan la adicción al juego en España. «Hay más de un millón de personas enganchadas y no hay ninguna campaña que alerte de este tipo de adicciones. Los jóvenes están bombardeados de anuncios de apuestas en cualquier partido de fútbol», explica el autor. «El mundo del juego impregna todo el libro. Y todo lo que se cuenta en la novela, aunque es ficción, es verdad. Los hechos, las partidas, son reales y muchas de las personas que salen también lo son, aunque con los nombres cambiados», afirma Santiago.

En ese mundo del juego cae Alejandro Tramel, que, además, es acusado de asesinar al director de un casino en Madrid. Aunque lleva años sin hablar con Ana, decide llamar a su hermana para que le defienda y le intente sacar del atolladero en que está metido. Ana también vive en su propio infierno. Adicta al alcohol, las pastillas y el sexo compulsivo, ha tirado su carrera por la borda y ahora trabaja en un mediocre bufete dedicado a la gestión de multas y a los recursos administrativos. Para intentar salvar a su hermano y demostrar qué hay detrás de ese mundo del juego, se rodea de un heterogéneo equipo: un veterano investigador, jóvenes abogados y una eficiente secretaria.

«Es una novela de personajes muy contradictorios, muy humanos. De cierta manera tiraban de mí», apunta Santiago, director de 'El penalti más largo del mundo', 'Al final del camino' o 'El sueño de Iván'. «Es una historia de David contra Goliat, de un grupo de perdedores que se enfrenta a una gran corporación. Luchan contra el sistema porque no están de acuerdo con muchas de las cosas que ven», añade el autor, que tardó cerca de un año y medio en escribir la novela. Reconoce Santiago que es metódico hasta el extremo y que cuando hace una cosa es «incapaz» de dedicarse a otro asunto. «Para escribir los últimos capítulos, estuve en casa cuatro meses. Escribía de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a domingo. Solo me levantaba para comer algo», apunta Santiago sobre un libro que ha comenzado a tener tirón internacional a pesar de que en España solo lleva menos de una semana a la venta. «Nos ha sorprendido porque los editores extranjeros no han esperado para ver las ventas aquí antes de comprar los derechos», explican desde la editorial. El libro se lanzará próximamente en Italia, Francia y Polonia, y en la República Checa también han mostrado interés por la historia de Ana.

Un personaje que podría tener continuidad pero «con otra historia». «Este caso acaba aquí», comenta el escritor. Además de una posible continuidad literaria, Santiago tiene una oferta sobre la mesa para realizar una versión cinematográfica. Mikel Lejarza, presidente de Atresmedia Cine -también perteneciente al grupo Planeta-, ya ha mostrado su interés por ver otra de las novelas de la casa en la gran pantalla, como ocurrirá el viernes con 'El guardián invisible' de Dolores Redondo. «No me importaría acompañar a Ana en su viaje al cine. Creo que tengo mucho que aportar», indica Santiago sin querer desvelar nada.