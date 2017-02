«No es difícil hacer mías las canciones, están hechas para mí»

Aunque nacida en Zaragoza hace sólo 18 años, Sara Serena es de ascendencia riojana. Concretamente su familia materna es de Murillo de Río Leza. Después de participar en 'La Voz Kids' y ganar el concurso 'Aim2fame', su sueño se ha hecho realidad al editar el disco 'Skyline' (M2Music/Sony) que hoy presentará a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño con un concierto acústico. Su propia agencia la describe como «la artista española con mayor proyección internacional del momento».

-Sobre todo después de tener el disco en las manos, ¿el sueño comienza a cumplirse de verdad?

-Sí. Es un lujo poder sacar un disco en los tiempos que estamos. Y sacarlo de la manera en que yo lo he hecho, con la gente que me ha rodeado; es maravilloso. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente vea recompensado en el disco el cariño que ha habido por parte de todos y que guste muchísimo.

-Se le describe como una gran promesa de la música nacional, y siendo tan joven, ¿es difícil mantener aún los pies en el suelo?

-Me tomo muy bien los halagos, creo que los llevo bien. Pero sí que hay que ser realista y tener los pies en el suelo, claro. Hay que rodearse también de gente de toda la vida, de tu familia y de tus amigos, que estén a tu lado y te digan si te has subido a las nubes, para bajar, y sepan hacerte bajar porque cuando la gente te alaba, te subes más. Es muy difícil decirle a alguien que no se le vaya la cabeza cuando está arriba. Además, esto es como la espuma, tan rápido sube como baja, así que hay que estar igual de preparado para estar arriba como para estar abajo.

-¿Qué ha sido lo más difícil en este rápido proceso hacia el éxito?

-Separarme de mi familia porque veo poco a mis abuelos, que les quiero mucho y les he echado en falta.

-Sumergirse en los ensayos y grabaciones habrá sido exigente. ¿Esto también ha sido difícil, sobre todo, por la novedad?

-Sí, porque hay muchísima exigencia, trabajo y, sobre todo, perfección. Pero yo también soy una persona súper perfeccionista y, hasta que no está bien hecho algo, no paro. Si de esa manera pensamos todos... yo lo veo maravilloso pero, claro, la gente ve el resultado, la canción, pero no el trabajo que hay detrás, las horas de trabajo por parte de los compositores, los técnicos, mías grabando en los estudios. La gente debería verlo más porque es un trabajazo por parte de todos y, si sale bien, es porque hay mucha labor detrás. Es duro, sí, pero merece la pena.

-La mayoría de las canciones de su disco son composiciones ajenas. ¿Cómo es el proceso de hacer suyas las canciones que escriben otros?

-Hay una que compuse yo junto con Emile Ghantous, un compositor maravilloso de Los Ángeles: ' I like it like that'. El resto son de otros compositores maravillosos. Tengo la suerte de que componen para mí, así que me conocen, hablamos, les cuento cosas que me han pasado y, a partir de ahí, hacen 'su magia', como me gusta decir. Por eso no es difícil hacer mías las canciones porque están hechas para mí.

-¿Cómo son los conciertos?

-Están yendo muy bien. Estoy súper contenta y muy agradecida con la gente que viene y sale con una sonrisa, diciéndome que se lo han pasado muy bien. Siempre es de agradecer que halla un público dispuesto a escucharte y a disfrutar con tu música. De eso viviré yo, de sonrisas.

-¿Y qué se va a encontrar el público de Logroño hoy en su actuación?

-Firmaré los discos y tocaré alguna canción. Yo encantada. Normalmente me gusta llevar mi guitarra, mi cajón y mi piano y hacer algo mágico, ofrecer una versión más simple de las canciones, que en el disco suenan más complejas.

-Con el disco en la mano, ¿cuál es ahora el objetivo?

-De momento estamos centrados en las firmas de discos. Ahora sale 'Chasing dragons', el último 'single', en Italia y también el disco en EEUU. Además, estamos pendientes de lanzarlo en Escandinavia, así que estoy súper contenta, disfrutando mucho del viaje.

-¿Dónde va a haber una mayor apuesta de su música?

-Estamos pendientes de Sudamérica, pero vamos a intentar lanzarnos al mundo, a ver qué tal responde.

-¿Tiene vértigo de ese lanzamiento internacional?

-Me viene un síntoma grave de responsabilidad, de pensar que estoy llegando, estoy haciendo lo que más me gusta y cumpliendo un sueño. Vértigo o no, eso sería como si yo fuera un carpintero al que le da miedo la sierra.