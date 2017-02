LA VIEJA ACTUAL CANCIÓN

Tan actual, tan vieja. El poder ha conseguido dar siempre la vuelta a la carta de valores para provocar la envidia, el recelo, el odio. Y, finalmente, la guerra, la muerte, la destrucción de lo que éramos. Desde la actualidad a los primeros homínidos que se erigían sobre dos piernas para escudriñas la caza o la amenaza, el poder siempre ha causado luchas y disputas a su alrededor. Y las consecuencias de esa confrontación no las pagan quienes las protagonizan, sino quienes están a su alrededor o en su base.

Es la reflexión que ha dejado este fin de semana 'The Primitals', la colaboración entre la compañía a capela Primital Bros con la de contundente humor gestual Yllana que ha puesto el colofón a la decimonovena edición de la Muestra Nacional de Teatro Cómicos de Alfaro. Un colofón que, en las noches de este viernes y sábado, volvió a llenar la sala La Florida, como en las otras tres obras anteriores de la muestra organizada por el colectivo cultural Quatre Cats con el apoyo de Ayuntamiento alfareño y Gobierno riojano, entre otros.

Rompiendo la pared desde el primer momento, los cuatro seres primitivos de rostro amarillo contactaron ya en la primera escena con el público. Y le dieron las claves para adentrarse en su mundo: los fonemas y onomatopeyas y un idioma propio se apoyaban en canciones, ritmos y melodías reconocibles por todos para contar la historia. Poco a poco y sin darse cuenta, el público se zambulló en su realidad y pasó a entenderlo todo, sin necesidad de palabras.

La actitud punitiva de un jefe altivo, necesitado de engordar su ego desde continuas alabanzas -sigue siendo tan actual-, provocaba que uno de sus soldados se rebelara y comenzara a sentirse atraído por el trono de piedra. En los diversos estados de ánimo, Pedro Herrero, Íñigo García, Adri Soto y Manu Pilas mostraron su enorme versatilidad y la compenetración de sus voces a capela, con solos como el 'Sweet dreams' de Eurythmics o juegos como 'Misirlou' de Dick Dale& His Del-Tones que inmortalizó la película 'Pulp fiction'.

Antes cantantes que actores, los cuatro también bailan e involucran al público. De relato dinámico y ágil, no paran y la historia discurre sin freno a través de decenas de melodías, desde 'Verano azul' a 'Star wars' pasando por 'In the navy', los Beatles o arias de Puccini, de Radiohead al 'Carmina Burana' despertando largas ovaciones del público. El asalto al poder déspota y sus consecuencias alcanza un crescendo total con el 'Bohemian Raphsody' y el 'Nessun dorma' y con el público entregado y puesto en pie.