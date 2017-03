«Veníamos muy seguros de que el pincho era muy bueno»

Lucía Grávalos no podía ocultar su emoción y alegría tras la decisión del jurado de convertir su pincho de oreja de cochinillo 'Oído cocina' como Delantal de Oro 2017: «Estoy muy feliz, cuando sales a competir no sabes nunca lo que iba a pasar pero veníamos muy convencidos de que el pincho era bueno».

¿Existe una mezcla de dos salsas en el pincho?

Sí una riojana y otra que aprendí de mi abuela. La riojana es muy tradicional, lo único que yo he hecho ha sido darle un toque muy agresivo de calor. Y la de mi abuela parte de un chorizo riojano, almendras, cebolla muy bien pochada, ajos. Y luego, la gelatina que sale de cocer las manitas. Juntar las dos salsas ha sido un descubrimiento porque ha sido la primera vez que lo hago y hemos acertado.

Lucía Grávalos Cocinera 'Letras del Laurel' «He tenido la suerte de trabajar con maestros como Berasategui, Dani García o Álvaro Salazar»

Ha dicho Francis Paniego, a la hora de hablar como jurado que no ha habido duda a la hora de dar el premio. ¿Imagino que tiene que llenarle de orgullo dicha valoración?

Desde luego. Además, Francis Paniego es un referente a nivel gastronómico y la forma en la que defiende la cocina de nuestra tierra. De alguna manera ha abierto un camino y me gustaría seguir esa senda que él ha marcado. Me siento feliz.

Daba la sensación que en el escenario estaba muy nerviosa. ¿Es verdad?

Desde luego. Era la primera vez en mi vida que me presentaba a un concurso y esto también se paga. También era la primera vez que me ponía delante de tantas personas a comentar un plato... Ha sido un poco difícil. Eso sí, cuando he arrancado a hablar ya no había nadie capaz de frenarme.

Que el premio vaya a parar a un local de la calle Laurel también tiene una gran relevancia por lo que significa esta calle en el tapeo logroñés y en el alma gastronómica de La Rioja...

Desde luego, la calle Laurel es un sitio emblemático en Logroño y que vaya a parar a ella es lo máximo. Este detalle también me hace estar doblemente feliz, por el premio y por todo.

¿Cuál es su trayectoria?

Tengo 28 años y he tenido la suerte y la oportunidad de haber trabajado con maestros de la talla de Martín Berasategui, Dani García o Álvaro Salazar, que ahora mismo tiene una estrella Michelin en Mallorca, donde hice la apertura con él del restaurante. Ésta es mi trayectoria en restaurantes gastronómicos, además he trabajado en varios locales de cocina tradicional y eso me da la oportunidad de unir y fusionar ambos conceptos, la innovación gastronómica y la cocina de siempre. En Letras del Laurel comencé a formarme y ahora he vuelto a mi casa que es el 'Grupo Pasión'.