UNA ENTREVISTA INUSUAL

Esta semana pasada la he dedicado, juntamente con otros sacerdotes riojanos, al silencio y a la oración en plan de ejercicios espirituales. La verdad es que me han sentado muy bien. En los largos y serenos espacios de plegaria y reflexión, vividos en la capilla y delante del Señor en el sagrario, he tenido la oportunidad de releer, meditar y saborear la entrevista que un diario español hizo al Papa Francisco no hace muchos días. Si he de ser sincero, y procuro serlo siempre, me sorprendió el poco eco que al menos yo percibí de la misma. Posiblemente haya que achacarlo a que ya voy perdiendo aquellos bríos de curiosidad informativa con que inicié mis incursiones en el apasionante mundillo de la información.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el título que he dado a mi escrito de esta semana tiene su aquel. El entrevistado es sin ningún género de dudas el 'number one' de la comunicación al día de hoy: todo lo que hace referencia al Papa Francisco es noticiable. No sé si le concederán la distinción de Hombre del Año, pero bien podrían hacerlo como ya lo han hecho los periodistas con algunos de sus antecesores y con él mismo.

He dado a la entrevista el calificativo de inusual, y no ha sido a humo de pajas, como le gustaba decir a un secretario que hubo en mi pueblo, que era muy buena gente pero un poco redicho. El Papa responde a todas las preguntas, con resolución, con claridad y hasta con su miaja de buen humor, incluso a aquellas más comprometedoras. Francisco, al igual que toda persona inteligente aunque no sea un comunicador profesional, sabe que no hay preguntas comprometedoras, sino respuestas acertadas o no. El quid está en las respuestas.

Y Francisco, lo que es de su incumbencia directa -la Iglesia, el Vaticano, la religión, los católicos, la virtud, el pecado, etc- lo ventila con competencia y de forma muy resolutiva. No hay lugar para las ambigüedades y mucho menos para las dudas. Lo que ya no es privativo de su oficio -como por ejemplo juzgar a determinados políticos muy poderosos-, lo contesta con todo el mejor sentido común del mundo y con una humildad que siempre ha sido, es y seguirá siendo una rara avis en los poderosos de la tierra. Habla muy bien de su antecesor, Benedicto XVI, de quien llega a decir que es su maestro, dotado de una cabeza privilegiada y de un corazón que sólo tienen los verdaderamente padres.

También ha afirmado algo que nos puede servir para poner algunas cosas en su sitio y para saber medirlas con la vara de medir más apropiada: ha dicho del Vaticano que él quiere devolverlo a sus auténticos orígenes y que es un ente en el que trabajan y conviven muchos que son verdaderamente santos, juntamente con otros que -lisa y llanamente- dejan bastante que desear. Y que lo que está pretendiendo no es otra cosa que devolver a la Iglesia el rostro que Cristo le dio allá en Galilea hace ya los dos mil años. De forma muy gráfica, ha dicho que no tiene miedo de una Iglesia herida y aun adormecida; lo que no soporta es una Iglesia anestesiada, porque es la actitud más opuesta a lo que refleja el evangelio.

Y hay más: para Francisco los que sacan adelante, los que realmente tiran del carro de esa institución que es divina -Dios la inventó- y humana -la componen seres de carne y hueso, no ángeles- son los santos, y lo repite por tres veces, los santos, que son todos esos hombres y mujeres sencillos, rectos, piadosos, que trabajan de sol a sol en su condición de padres, madres, abuelos, hijos y profesionales, intentando «llevar el evangelio a lo concreto», ya que eso y no otra cosa es la santidad.

Y ya para finalizar, dos pequeños apuntes: Francisco disfruta siendo Papa, y esto a mí, ¿qué quieren que les diga? Sencillamente me parece encantador. Siempre que he conocido y tratado a alguien que goza haciendo su trabajo me estimula porque a fin de cuentas lo que vale en esta vida, seas papa, ministro o labrador del campo, no es tanto lo que se hace cuanto cómo se hace.

Y segundo apunte: el buen humor del Papa. No nace de sus genes italianos o argentinos. Tampoco de que las cosas pinten oros. El buen humor, la buena cara, los buenos gestos, las buenas maneras, nacen de una fuente que nos trasciende a todos. Y esa fuente se llama Dios. Esa es su grandeza.