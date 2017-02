«La clave de una narración es dejar que la realidad hable por sí sola»

Chapu Apaolaza iba para farmacéutico pero alguno de los encargos que recibió tras el fallecimiento de su padre, el inolvidable cronista taurino Paco Apaolaza, le hizo descubrir el periodismo, abandonar el laboratorio y estudiar Ciencias de la Información. «Huía del toro y quería que sólo fuera una afición». Chapu pronto destacó como excepcional cronista en toda suerte de periodismos y acontecimientos, desde el accidente de Angrois a los atentados del Estado Islámico en París, pero también en reportajes con profunda carga humana. Ahora ha pasado a ser el nuevo narrador de las corridas para Canal Toros, de 'Movistar Plus'.

Su padre fue un gran cronista. ¿Qué cree que sentiría al verle a usted narrando las corridas?

Es la pregunta del millón. No consigo hacerme una idea. Por una parte estaría feliz y por otra me daría una colleja... Toda mi vida de periodista ha sido sin su mano porque lo perdí antes de comenzar en la profesión y eso me pesa muchísimo, pero cuando pienso en este asunto aparece él, ya que no se me puede comprender sin su figura, que es fundamental. Él, además, es un listón muy alto en el sentido taurino, periodístico y moral. También creo que las cosas suceden por mecanismos bastante sobrenaturales, y no me importa decirlo porque no sé de qué manera funciona el mundo, pero si esto ha sucedido es por algo; estoy convencido de que él, de alguna manera, está ahí.

¿Cómo se imagina que serán sus narraciones de las corridas?

Aquí operan dos cuestiones importantes. Una de ellas, es que en muchas ocasiones los periodistas tenemos que dar un paso atrás y dejar que sea la realidad la que hable, y más en el caso de algo tan poderoso y radical como son los toros. Aspiro a ser un mero transmisor de lo que sucede porque la gente es mucho más lista de lo que el periodista se piensa. Por otro lado, me gustaría que fueran las claves humanas las que marquen el discurso de la corrida, por encima de las cuestiones técnicas. Ése lenguaje es fundamental porque operan las pasiones, los miedos, las dudas, las ambiciones, la gloria, los fracasos. Creo que eso lo entiende todo el mundo porque es algo universal.

Canal Toros ha destacado por una realización que ha marcado un antes y un después.

Estoy convencido de que me incorporo a uno de los mejores equipos de retransmisiones que existen en el mundo, que controla perfectamente el lenguaje de la imagen combinado con el de las emociones.

¿Va a ver las corridas a partir de ahora de una manera distinta?

Cada uno es preso de sus circunstancias y ahora las veré de una manera mucho más analítica. Sin embargo, creo que es muy importante que no dejemos de lado el prisma del espectador.

Cañabate decía que el crítico tiene que ser un aficionado menos...

Yo creo que hay que sentir las cosas para ser capaz de contarlas, aunque hay que mantener siempre unas formas en la manera en la que expresemos dichas sensaciones. Pero está claro que si uno no es capaz de sentir todas las convulsiones que se dan cita en una plaza de toros no sirve para nada. Pero quiero aclarar una cosa: yo no soy crítico taurino ni me considero tal cosa. Además, ésa no es mi misión como narrador. Alrededor de mi trabajo habrá profesionales del toreo y cronistas que realizarán esa labor de crítica.

¿Sacará el jugo de los toreros que se sienten con usted en las narraciones?

Ése será mi reto, conseguir que se sientan a gusto porque son un mar de sabiduría.

Y desentrañar al toro.

Es lo más difícil y lo principal de la corrida. El toro es el eje de todo este espectáculo y buena parte de lo que sucede gira en torno a él, a lo que le ofrece al torero.