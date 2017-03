GRANDES ÉXITOS DEL TRIDENTE

Con el colesterol por las nubes, los nervios a flor de piel y los ánimos por los suelos, lo lógico es que andemos todos al borde de la desesperación, así que no tenemos más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía y tomarnos un poco el pelo. Y, con suerte, reír. Somos muy tontos, lo sabemos, pero lo disimulamos mejor cuando nos burlamos de nosotros mismos. Con el tridente del Barça en horas bajas, nos quedaba al menos Tricicle, pero, ahora que incluso la imparable MSG del humor catalán (Mir, Sans y Gràcia) anuncia su próxima retirada, ¿qué haremos sin ellos para marcarnos goles de risa por la escuadra de nuestra cuadriculada cabeza?

Por el momento, consolarnos con una retrospectiva de sus grandes éxitos no ha sido una mala terapia paliativa. 'Hits', un espectáculo diseñado a golpe de referéndum en el que si alguien aplaudió en el minuto diecisiete fue solo por mera coincidencia, tiene lo mejor de Tricicle elegido por votación popular. Sin lecturas políticas, al menos conocidas. Más bien como un álbum sencillo con de very best of... La cinta de casette que comprarías en la gasolinera para escuchar a tus ídolos una y otra vez. Pasaba con Les Luthiers, pero a Trici-cle los tienes que ver. Es un poco como esas viejas glorias del rock que se versionan a sí mismas, sí, pero siempre es mejor que una banda tributo, que también terminará llegando en forma de franquicia de la marca. Ellos, los auténticos, están ya canosos y algo fofos, pero se mantienen en plena forma -quizás a base de danacoles- y siguen tocándola como nadie.

En corto y en largo, en gags breves de chispazo sorprendente y en sketches más extensos que convierten en delirio absurdo una situación vulgar. Humor gestual tan reconocido que basta una mirada o mover un solo dedo para trastocar el sentido de las cosas. Humor blanco que no distingue los colores del espectador. Humor universal que apela siempre al instinto lúdico del niño que todos conservamos dentro.

Los 'Trogloditas' con buenas pulgas, el 'Puteador' y sus artilugios de dar dentera, los fantásticos y fantasiosos 'Ejecutivos' que esperan un avión que nunca llega, el fumador 'Escayolado' de los dos brazos, los dos tipos rivalizando en los 'Lavabos', el 'Pastor' y su perro despistado, la hilarante serie de 'Butacas', la más divertida aún 'Sala de espera' del dentista que termina en procesión delirante, las 'Azafatas' repartiendo la prensa a mala leche, 'La enganchona' entre dos tipos en un suelo pegajoso y uno de aquellos inolvidables 'Bebés', el descacharrante número de 'Hipnosis' múltiple y los múltiples talentos descacharrados de 'Casting'... Imposible contarlo con palabras. Mejor busquen los vídeos, aunque tampoco hacen justicia a ver a estos tres cracks jugando en el Camp Nou

Si 'Hits' fue una despedida, fue una despedida feliz. Dicen que la primera vez nunca se olvida; tampoco esta última por los viejos tiempos y tantos buenos ratos. Nos recordaremos riendo. Las ganas y la complicidad con el público es lo que ha hecho andar tanto a Trici-cle: Paco, Carles y Joan, como si fueran las tres ruedas del juguete, y todo aquel que haya querido montar con la ingenuidad de un niño. El juego es lo que nos ha hecho llegar tan lejos. Cada uno tiene su historia con ellos. La mía empezaba una noche de verano hace muchos años en una plaza y terminó el otro día en el teatro. A la salida, como siempre, un apretón de manos y un hasta la vista casi entre amigos. ¡Mira que somos tontos, company, pero qué bien que lo hemos pasado!