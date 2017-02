'Music Has No Limits', en el teatro Bretón

'Music Has No Limits', el espectáculo que ha roto esquemas, llega al Bretón. Creado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', MHNL funde hits de Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, Guns N'Roses, The Police... con Puccini o Bach.