Las mujeres pájaro

Logroño. Muchas mujeres han surcado la Sala Amós Salvador en veintinueve años, pero nunca en un vuelo compartido tan combativo. La exposición 'Una rosa amarilla', organizada por Cultural Rioja, reúne a las artistas riojanas Rosa Castellot, Natividad Bermejo, Teresa Rodríguez, Antonia Santolaya, Blanca Navas y Marta Beceiro, no solo para mostrar su trabajo sino para reivindicar a través de él «la mitad del cielo» artístico que corresponde a la mujer. Y reivindicar a su vez, junto a estas mujeres pájaro, igualdad en un mundo todavía profundamente machista.

LA EXPOSICIÓN 'Una rosa amarilla' Artistas: Rosa Castellot, Natividad Bermejo, Teresa Rodríguez, Antonia Santolaya, Blanca Navas y Marta Beceiro Comisaria: Susana Baldor Organiza: Cultural Rioja Sala Amós Salvador: hasta el 30 de abril

«Resulta sorprendente -afirma Susana Baldor, comisaria de la muestra- que en el año 2017 todavía sea necesario realizar una reivindicación de la mujer en el sistema del arte y, sin embargo, es imprescindible hacerla si deseamos firmemente que la situación de desigualdad actual se modifique. A través de esta selección de artistas que excluye deliberadamente a los hombres a modo de llamada de atención, aplicamos una discriminación positiva por la que reconocemos la existencia de una diferencia de oportunidades en las artes y otros ámbitos que es imprescindible, además de lógico, necesario y justo, corregir a través de políticas públicas y acciones afirmativas».

Acciones afirmativas como esta magnífica exposición, cargada de intención y llena de imágenes poéticas, que toma su evocador título de un relato de Borges: un poeta próximo a morir tiene una revelación trascendental cuando ve que "una mujer ha puesto en una copa una rosa amarilla" y siente "que ella estaba en su eternidad y no en sus palabras y que podemos mencionar o aludir pero no expresar y que los altos y soberbios volúmenes que formaban en el ángulo de la sala una penumbra de oro no eran (como su vanidad soñó) un espejo del mundo, sino una cosa más agregada al mundo".

«La obra de arte -sostiene Baldor en ese sentido- es un mundo en sí mismo y solo se representa a sí misma, una cosa agregada al mundo y no un reflejo de él». Es la otra línea maestra de esta exposición de seis artistas que, más allá del hecho de ser mujeres, exploran sus propios universos: «Sus trabajos no son una descripción de lo real, a pesar de su formal realismo, sino un mundo en sí mismos y el propio de cada una de ellas».

Seis mundos 'dibujados'

Otro hilo conductor de la muestra es la predominancia del dibujo (en un sentido amplio), más que como técnica plástica, como tema en sí mismo. Como lo explica Mónica Yoldi en el catálogo: «El dibujo en el arte contemporáneo deriva de la reflexión más que de la observación. La libertad en todas las formas de arte es una característica de nuestros tiempos y el dibujo ha estado en la vanguardia de la innovación». Un dibujo «redefinido, reinventado y revigorizado» por creadoras como estas.

'Una rosa amarilla' -inaugurada por la alcaldesa Cuca Gamarra y visitable hasta el 30 de abril-, abrió anoche con la performance de Blanca Navas (Pradejón, 1971) 'Paseo para ser', una reflexión sobre «el alejamiento del público respecto al arte contemporáneo». Además de esa acción representada ya en Barcelona y Pekín, la muestra incluye una videoanimación digital, dibujos, acrílicos, dípticos y cuadernos de la autora.

De la consumada dibujante Rosa Castellot (Madrid, 1942) cuelgan medio centenar de paisajes (ejecutados con grafitos, lápiz y pastel sobre papel en diversos formatos) de los que viene realizando en los últimos quince años dedicados casi exclusivamente al paisajismo. «Vivo en ese paisaje. Se ha metido en mí y yo en él», afirma Castellot.

Dibujante militante también, Natividad Bermejo (Logroño, 1961, la única ausente ayer) aporta once grandes cuadros (gouache, grafito y pastel) de la serie 'Big Bang' donde dominan el negro, el frío y quizás también el dolor.

La fotógrafa Teresa Rodríguez (Logroño, 1962) «dibuja con luz» y cuenta o insinúa historias personales en catorce grandes fotos que pretenden «mostrar algo oculto». Sus 'Veografías', explica, son «fragmentos de la realidad que cuentan momentos emocionalmente importantes».

Marta Beceiro (Logroño, 1987), la más joven de todas, da a conocer su obra gráfica (treces cuadros de distintos formatos elaborados con tinta china, lápices, rotuladores y varios cuadernos de dibujo) protagonizada por «monstruos y seres fantásticos».

Y la ilustradora Antonia Santolaya (Ribafrecha, 1966) ofrece una selección de sus trabajos «más libres»: tres grandes cuadros, una treintena de dibujos de la serie 'Nada el pensamiento', el álbum 'Winnipeg' y las ilustraciones del cuento 'La mujer pájaro'... "Había una vez un hombre, una mujer y una ola. Los tres formaban un extraño triángulo..."

Ellas seis, con sus olas dibujadas en el vacío, son algunas de las mujeres pájaro que surcan una mitad del cielo aún por ganar.