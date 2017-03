«La gente busca en lo espiritual porque no encuentra solución en la ética»

Sus intervenciones públicas acostumbran a reunir a cientos de personas y la de hoy, a partir de las 19.30 horas en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño, invitado por la Universidad Popular para impartir la conferencia 'La atención encaminada al bienestar personal', seguramente vuelva a ser otro rotundo éxito de público. En realidad, 'Vedanta Advaita Sesha' es el ingeniero colombiano Iván Oliveros, autor de libros como 'La búsqueda de la nada' y 'La paradoja divina'. Una «vivencia transcendental» convirtió al ingeniero mecánico en filósofo oriental y maestro de la meditación.

¿Por qué considera que la atención es clave para el bienestar?

El proceso de la atención, desafortunadamente, no ha sido estudiado en exceso por nuestra cultura a medida que se ha desarrollado tecnología en 'neuroimagen' y 'neurociencia'. Nos hemos dado cuenta de que, dependiendo de la atención, si es más o menos eficiente, se es capaz de producir neuroconductores que sólo suelen aparecer en estados profundos de sueño o relax. Una atención relajada, desde el punto de vista neurológico, produce mayor descanso, mayor depuración del sistema nervioso. Es decir, la atención estable y sin esfuerzo es capaz de producir cambios neurológicos.

¿Y a qué hay que prestar atención?

No se trata de prestar atención a algo en especial sino de cómo se presta esta atención. Si lees un libro o ves una película y estás concentrado, reaccionas de forma diferente a si hay estrés o tensión. El proceso de estrés daña el sistema nervioso, lo intoxica, mientras que los procesos de percepción (cocinar, leer, caminar), en los que hay relax y una atención más eficiente, producen mayor bienestar.

¿Es esta una 'simple' defensa de hacer algo bien y no 'a medias'?

Sí. Es una manera de plantear que tenemos que dedicarnos a hacer las cosas, en el momento que se puede, de la mejor de las maneras. Hay que favorecer los instantes para estar atentos y hacer eficiente el proceso. Si una persona trabaja, puede estar concentrado durante mucho tiempo y pierde la noción del tiempo. Ese proceso implica una atención estable, eficiente, y reconforta, tranquiliza y genera plenitud. No verás a nadie deprimido si está concentrado. Es inherente al ser humano que, si hay un estado de atención eficiente, la reconfiguración del sistema neuronal se modifica, la 'neuroplasticidad' se transforma y permite un bienestar mayor.

Ha afirmado que «la mayoría de la gente vive con el freno de mano puesto: el control». ¿No cree que es necesario, al menos, un mínimo de control en el ser humano?

El control es necesario cuando hace falta tenerlo pero es innecesario cuando no hace falta tenerlo. El freno de mano se necesita cuando estamos aparcando un coche, pero no cuando lo conducimos porque en ese momento es irrelevante. El truco consiste no es dramatizar sino en encontrar el momento justo para realizar la acción con el menor esfuerzo posible y con la mayor eficiencia transitiva. Evidentemente, hay cosas en las que hay que tener control, debemos autogestionar nuestra propia personalidad. Eso es innegable. El problema es poner el freno de mano en el instante en el que no conviene porque, entonces, el sistema nervioso se estresa.

Cada vez que imparte una conferencia en Logroño llena la sala con cientos de espectadores. ¿Por qué suscita tanto interés lo espiritual cuando, al mismo tiempo, criticamos que la sociedad es, en general, egoísta y consumista?

La espiritualidad se vive desde un punto de vista netamente ético, se nos enseña lo que es bueno y malo... Otras culturas introducen nuevos elementos que permiten nuevos giros interiores. En la India se plantea la atención como proceso cognitivo y permite el acceso a muchas personas que, sin esperanza, buscan en la reflexión otras vías. La gente busca en lo espiritual porque allí donde debía buscar, como en la ética, no encuentra solución.

¿Qué opina de las críticas que denuncian que este tipo de filosofías espirituales son huecas, muy neutras y poco concretas?

La atención, no sólo en la educación sino como proceso de vida, no es neutra sino necesaria. Los niños sufren déficit de atención, y la atención produce conocimiento. No es un proceso religioso ni netamente filosófico sino práctico.