«Cultural Rioja ha sido un modelo»

Coordinador de Cultural Rioja durante treinta años, Francisco Gestal se jubila hoy y deja el programa fundado en 1988 con un amplio bagaje no exento de cierta amargura.

¿Despedida agridulce?

Me voy por propia voluntad, pero en cuanto he podido.

¿En qué manos y en qué situación queda Cultural Rioja?

No lo sé. No he tenido una interlocución real con el equipo de gobierno municipal desde hace más de cinco años.

¿Cuál ha sido su objetivo como coordinador del programa?

En primer lugar, imbricarlo en el proyecto cultural del Ayuntamiento de Logroño, que nació hace treinta años como servicio de atención a los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y ha ido derivando hacia el fomento clientelar del ocio consumista y del negocio turístico. En segundo lugar, ser fiel a los objetivos específicos del convenio: difusión cultural de calidad, renovación pedagógica, fomento de iniciativas locales y optimización de la inversión en materia cultural.

¿Cuánto ha contribuido Cultural Rioja a la modernización y al crecimiento cultural de esta tierra?

A lo largo de veintinueve años se han dado pasos importantes, asombrosos para nuestro presupuesto y las características de nuestros equipamientos. Pero no se le pueden pedir peras a un olmo: hemos sido un programa de difusión que ha trabajado por encima de sus posibilidades. Aquí ha habido instituciones culturales estables que con muchos más recursos no han comparecido. En Cultural Rioja solo había un funcionario adscrito a tiempo completo y dos compartidos con su trabajo en la Consejería y el Ayuntamiento. Nuestra mayor riqueza han sido nuestros colaboradores y la independencia y la confianza de los políticos mientras hemos gozado de ella.

¿Se ha perdido la oportunidad de hacer algo más importante?

Cultural Rioja sirvió de modelo para otros proyectos de cooperación interinstitucional en media España, que han ido a más y no han dejado de crecer. Nuestro caso es tan curioso como lamentable: un modelo de éxito, con unos resultados reconocidos por todos como óptimos y que ha sido boicoteado por una parte de los artistas locales, de los medios y de las autoridades, tan sensibles a las voces amigas.

¿Por intereses políticos? ¿Por falta de presupuesto?

Nunca se ha presentado una alternativa, salvo que entendamos como tal a un director general sin mérito conocido dedicado a programador en las horas tontas. El presupuesto, que se redujo drásticamente sin justificación y a la vez que se disparaban otros servicios "culturales", nunca es el problema principal. Es mucho más importante una trayectoria limpia y un criterio exigente.

¿Cómo cree que debería gestionarse la cultura desde las instituciones públicas?

Eligiendo profesionales cualificados y dándoles la independencia y la confianza imprescindible. En un sistema democrático los técnicos tienen tanta legitimidad como los cargos electos y no deben renunciar a ella.

¿Teme por Cultural Rioja?

La marca es una anécdota. Lo temible es la conversión de los recursos económicos institucionales en posibilidad de negocio para "emprendedores" a los que, en sus propias palabras, les da igual cesta que ballesta.