«Cultural Rioja empezó con un objetivo que ya no tiene»

Cultural Rioja ha sido también todo este tiempo Maite Echeverría, jubilada ayer mismo coincidiendo con la inauguración de la exposición 'Una rosa amarilla'.

¿Qué sabor le deja este adiós?

Muy bueno con esta exposición preciosa y de mujeres. Y sobre todo porque he hecho durante toda mi trayectoria en el Ayuntamiento lo que me ha gustado.

¿Qué significa Cultural Rioja?

Empezó con una fuerza tremenda y con un objetivo que ya no tiene. Ya no tiene el mismo presupuesto y la actividad no puede ser la misma. Pero sigue intentando ofrecer novedades en el arte, en la música y en las demás manifestaciones.

Ha sido un programa marcado por quienes lo han hecho.

Ha sido un trabajo en equipo y yo he puesto espontaneidad y relaciones de puertas para adentro. Añoro los inicios y no puedo dejar de recordar a Carmen Hernáez.

¿Cómo debería continuar?

Me gustaría que fuera lo más plural, que mantuviera la esencia de esta sala [Amós Salvador] con el arte contemporáneo como una oferta al público y no como una sala donde mirarse el obligo. Algo abierto y lo más importante posible.

¿Y el público?

La gente tiene que venir a esta sala regularmente y tiene que saber que hay unas exposiciones maravillosas. Tiene que saber que en septiembre hay un magnífico ciclo de música antigua con lo mejor de España y Europa, un gran ciclo de jazz, de marionetas...

Sin duda, seríamos más pobres sin Cultural Rioja.

Mucho más pobres. No se debe perder. Lo que tiene que haber es una inyección de dotación, de personal, de ilusión y de fuerza.