«Toda la gente de Albelda va a ver la película pagando»

El cuñadismo es un género de larga tradición en el cine español. De Agustín González a Antonio Resines, el personaje del familiar o del amigo que lo sabe todo resulta muy reconocible en las películas nacionales. Y la tradición continúa con José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo, padres y cuñados en 'Es por tu bien', la nueva comedia del director Carlos Therón ('Fuga de cerebros 2'). En la línea de la saga de 'Ocho apellidos...' o 'Perdiendo el norte', 'Es por tu bien' se ríe del costumbrismo patrio: el clasismo, el machismo o los prejuicios políticos pasan por el filtro del humor blanco pero a la vez gamberro de esta cinta coral en la que doce protagonistas entran y salen de la pantalla como en una película de Berlanga. Eso sí, no es una cinta de chistes, recalcan sus protagonistas, sino una comedia romántica de situación con un guión trufado de situaciones cómicas.

Coronado, Cámara y Álamo son, respectivamente, el cuñado de derechas, el pesado y el bruto. Entre ellos se odian, como buenos cuñados, pero odian más a los novios de sus hijas, así que no les queda otra que ponerse de acuerdo y convertirse en aliados (en secreto, durante las barbacoas) para intentar que las jóvenes cambien de opinión, por las buenas o por las malas.

«Sigue habiendo padres sobreprotectores con sus hijas, pero también hay otros que reflexionan y dejan que la profesión vaya por dentro. Está bien que un padre quiera lo mejor para su hija, el problema llega cuando confuden la felicidad de ella con la suya propia», cuenta José Coronado, que interpreta a Arturo, un personaje manipulador, maquiavélico, monárquico y que piensa que el dinero puede comprarlo todo. Solo su mujer, interpretada por Pilar Castro, es capaz de meter en vereda a este personaje. El guionista Manuel Burque compara a Coronado con Robert de Niro, que después de 'envenenarse en el cine negro se pasó a la comedia con 'Los padres de ella'. De hecho, 'Es por tu bien' se inspira en la película dirigida por Jay Roach e interpretada también por Ben Stiller. «Queremos ver cómo Coronado se desenvuelve en situaciones difíciles en las que no puede usar la pistola», bromea Burque. «Él se divertía mucho porque jugábamos con la autoparodia», agrega el director Carlos Therón. Miki Esparbe, María Pujalte, Carmen Ruiz, Andrea Ros, Luis Mottola, Georgina Amorós, Miguel Bernadeau y Silvia Alonso completan un reparto en el que veteranía y juventud mezclan bien. «Cualquier español se siente identificado con cualquiera de los 12 personajes porque son el arquetipo de lo que nosotros somos», asegura Javier Cámara, Chus en la pantalla, el padre-amigo de su hija al que esta relación de colegas se le acaba yendo de las manos. «Hasta los 12 o 13 años uno puede manejar a sus hijos, pero a partir de esa edad, por muy protector que seas, tu hija crece y comienza a amar a personas a las que tú no amas», cuenta el actor riojano, que anima a que la película sea un «bombazo» para que el cine español comience bien el año. «Toda la gente de mi pueblo (Albelda) va a ir a verla pagando porque no he invitado a nadie. Les he dicho que paguen la entrada para ayudar a los productores (Telecinco y Disney), que no tienen mucho dinero», bromea el ganador de dos Goya, que tras cintas como 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' o 'Truman' vuelve a la comedia más alocada, la que está dando más éxito y más taquilla al cine español en los últimos años.

El actor riojano da vida a Chus, el padre-amigo de su hija al que la relación se le acaba yendo de las manos

«La comedia es una manera inteligente de tratar determinados asuntos que pueden ser duros, pero que de esta manera crean identificación en el espectador», cuenta Pilar Castro. «La gente tiene ganas de ir al cine para pasar un buen rato, olvidar sus problemas y divertirse», ratifica María Pujalte.