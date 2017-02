PP y PSOE aparcan el ajuste de cuentas y apuestan por el pacto educativo

PP y PSOE escenificaron ayer en el Congreso su máximo interés por que el pacto de Estado por la educación se convierta por primera vez en una realidad.

La comparecencia de Ángel Gabilondo en la primera sesión de la subcomisión era la ocasión clara para el ajuste de cuentas político y para que una y otra formación se culpabilizasen de que en 2010 el acuerdo que prácticamente tenía cerrado el exministro socialista con todos los interlocutores -políticos, institucionales y educativos- fracase a última hora, tras recibir un 'no' del PP. Pero no fue así, el propio Gabilondo, empujado por varios diputados de otros partidos para que señalase un culpable, rechazó hacerlo y se limitó a decir que «me agrada que quienes miraban con reticencias y escepticismo un pacto educativo ahora piensen que es el único camino». Solo se permitió, como desahogo, explicar que le acabaron por decir lo mismo que canta Joan Manuel Serrat. «Me gusta todo de ti, pero tú no».

El exministro socialista, que hizo un repaso del trabajo que realizó por si era de utilidad para la subcomisión, puso voz al compromiso del PSOE cuando indicó que «el pacto educativo es una necesidad para el país y el único camino» y cuando aseguró que, desde su formación, «hay voluntad final de acuerdo». Sin un entendimiento, resumió, «iremos más lentos y menos lejos».

Los profesores avisan de que no habrá acuerdo si los políticos ignoran a la comunidad educativa

Gabilondo lo que sí quiso fue trasladar dos consejos a los partidos. El primero, en el que coincidió con los portavoces del sindicato de docentes ANPE y de la Marea Verde, los otros dos comparecientes del día, es que está convencido de que el pacto será imposible si pretenden cerrarlo solo los partidos. Para que se pueda alumbrar una nueva ley estable y un plan consensuado de mejora de la educación tendrán que pactarse con todos los representantes de la comunidad educativa -profesores, padres y alumnos- y con las comunidades autónomas, que son quienes ejercen las competencias. Y, en su opinión, deberá ser una negociación directa, atendiendo a sus demandas. «Tienen que estar en el corazón del pacto», afirmó.

El segundo consejo fue que se den la prisa que puedan porque, por experiencia propia, sabe que «los acuerdos consistentes se hacen en el principio de la legislatura». «Al final -con el estrés partidista de la cercanía de las elecciones- todo se mide y todo se nubla», lamentó.

«Fácil no va a ser»

La actitud de los populares fue recíproca. Su portavoz, Sandra Moneo, se alejó de controversias partidistas, admitió que «todos, incluidos nosotros, tenemos que aprender de nuestros errores» y se mostró dispuesta a debatir de todo «con generosidad». Sobre el actual grado de compromiso de su partido quiso sonar taxativa: «El PP va a llegar hasta el final».

No obstante, los socialistas no se engañan y admiten en privado que «fácil no va a ser». Las demandas de populares, socialistas y Ciudadanos podrían acabar por alcanzar puntos básicos de encuentro, pero Unidos Podemos y parte de las asociaciones y sindicatos de docentes, padres y alumnos han colocado sobre la mesa exigencias que para cerrar un pacto requerirían de notables cesiones del PP. Los nacionalistas, por ahora, son todo escepticismo y ven poco probable que puedan estar en un acuerdo mayoritario.

Algunos de los puntos calientes se vieron desde el primer día. Casi todos coinciden en que el acuerdo debe incluir una financiación mínima anual blindada en los Presupuestos y planes de refuerzo contra el fracaso escolar y por la cohesión territorial, que reviertan los duros recortes de los últimos años. El mínimo del gasto, según el proponente, fue del 5% al 7% del PIB frente al 4% actual. La izquierda hizo también defensa unánime del fortalecimiento y expansión de la red de centros públicos -Podemos quiere el fin paulatino de los conciertos-, de la pérdida del valor académico de la Religión, de la recuperación de la Filosofía y las Humanidades, del final de la precariedad laboral de los profesores y del olvido de las reválidas.