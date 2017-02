Manipula dos bombonas de butano y vuela la casa para matar a su exmujer

Vigo. El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmó ayer que la explosión que el lunes por la noche provocó la muerte de una vecina de Redondela (Pontevedra) y de su exmarido es casi con toda seguridad un nuevo crimen machista. De confirmarse las primeras hipótesis, sería la décimocuarta víctima de la violencia de género que se produce en España desde que comenzó el año, lo que supone una de las cifras más altas de los últimos años en este período que no alcanza aún los dos meses.

Villanueva señaló que todas las averiguaciones realizadas hasta el momento apuntan a que el hombre fallecido, Emilio F. C., de 47 años, manipuló las bombonas de butano de la casa en la que residía su exmujer, María José M. C., de 50 años, para poder matarla. Según los indicios, el agresor habría cortado las mangueras de dos bombonas de butano para permitir la salida del gas y provocó la explosión y el posterior incendio del inmueble con la ayuda de un bidón de gasolina, que habría actuado como acelerante. Villanueva, en una rueda de prensa, indicó que Emilio F. C. lo tenía «todo preparado para ocasionar la explosión mortal».

El delegado del Gobierno explicó que, según le confirmaron las fuerzas de seguridad, Emilio F. C., que estaría separado desde hace meses de María José M. C., no tenía antecedentes ni denuncias por hechos vinculados a la violencia de género.

Los bomberos de Vigo trabajaron durante toda la madrugada del martes para tratar de apuntalar la casa, ubicada en la parroquía de Chapela, y retirar los escombros más peligrosos ya que la explosión causó importantes daños y afectó a la estructura del edificio.

La Xunta de Galicia también envió al lugar a un equipo del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes para que atendiese durante la madrugada al resto de vecinos del inmueble -una casa de varias plantas-, que no solo estaban muy afectados por la explosión sino porque son familiares de la pareja fallecida.

Los muertos tienen tres hijos y en los primeros minutos tras la explosión, ocurrida sobre las ocho de la noche, hubo gran nerviosisimo entre los supervivientes hasta comprobar que el más pequeño de ellos, de ocho años, que vive con la madre, no estaba en ese momento en la vivienda. Fue localizado sano y salvo con sus abuelos paternos.