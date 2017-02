Duyos se lo lleva todo

En su ecuación vital pesa mucho más el talento y el trabajo que la suerte, razones por las que Juan Duyos ganó ayer por segunda temporada consecutiva el galardón a la mejor colección de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), una pasarela en la que ha mostrado sus propuestas durante dos décadas. Cifra perfecta para darse un homenaje que se ha convertido en un hito en la moda española, dejando un 'fotón' muy al estilo de Vogue o de cualquier revista que se precie, al lograr juntar a diez de las modelos españolas más relevantes a escala internacional. A ellas, que le han acompañado en distintos momentos de su trayectoria profesional y personal, les dedicó su merecido premio, consciente de que la actuación que le regalaron ayer por la tarde entre incesantes aplausos ayudó mucho a eclipsar puestas en escenas tan imponentes como la circense de Jorge Vázquez o la lumínica de Alvarno. Aunque también hubo espacio para recordar a su gran amigo Davidelfin, alejado del foco público por culpa del cáncer, y a Bimba Bosé, fallecida por esa maldita enfermedad y a quien a buen seguro habría subido a su carrusel histórico.

Las súpermodelos Judit Mascó, Nieves Álvarez, Almudena Fernández, Vanesa Lorenzo, Verónica Blume, Laura Sánchez, Madeleine Hjört, Marina Pérez, Cristina Piaget y Helena Barquilla dijeron que sí al instante a la propuesta del madrileño. «Un orgullo» para el diseñador, que abrió la puerta de su taller a este periódico hace tan solo un par de semanas para desvelar los detalles de su colección, confeccionada en exclusiva para sus amigas 'tops'. «Esta vez hemos hecho una colección pensando en cada una de esas mujeres, haciendo un ejercicio al revés del habitual». Primaba lo que le quedaba bien a cada una «por su estatura, su color de pelo, su volumen. Está siendo un ejercicio muy bonito porque es vestir a las amigas», narraba en un pequeña y luminosa sala de su coqueto estudio en un céntrico barrio de la capital en el que llama la atención una bañera antigua utilizada como macetero presidiendo la entrada.

Un lugar cuajado de recuerdos en el que se entiende por qué sus estilismos desprenden un romanticismo tan puro que puede presumir de emocionar. En ese mágico lugar, rodeado de bocetos, retales y prendas listas para ser disfrutadas, confesó que después de 20 años 'desnudándose' en la pasarela aún se sigue poniendo nervioso como la primera vez. «Somos muy pocos haciendo un trabajo íntimo y, de repente, es como ¡pum!, la enseñas delante de mucha gente. Es un vértigo enorme, una exposición brutal». En su primer desfile, en el 97, apareció en Ifema con su propio equipo de peluquería y maquillaje porque pensaba que Ifema no lo ponía, comenta entre risas y con añoranza de esas «cosas de chavales naif» que no tienen «ni idea de nada».

Todo poco a poco «se ha ido convirtiendo en una empresa», aunque no renuncia a seguir haciendo realidad los sueños de aquel joven en cada uno de sus trabajos, en los que busca dejar una huella bonita. Un idealista que no podrá vestir a Bette Davis ni a sus actrices fetiche de los 70, pero seguro que ahora Ángela Molina, Geraldine Chaplin o esas féminas maduras que no necesitan demostrar nada, «porque van como les da la gana», caen rendidas a su saber hacer.

Mientras tanto, él sigue feliz porque es un afortunado -«lo pienso todos los días»- al dedicarse a su pasión, la moda, un sector que tanto le debe y tanto le ha dado, desde que dio sus primeros pasos en el taller de Manuel Piña, en 1992, pasando por su prolífica relación con la ya fallecida Cecilia Paniagua, con la que en el año 95 fundó la marca Duyos & Paniagua. Felicidades a Juan, no solo por una increíble colección que ha sido un delirio, sino por darse uno de esos homenajes que, si esperas a que te lo hagan, probablemente no lo presenciarías, como ocurre con muchos grandes.