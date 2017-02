Redactores intrépidos e imparables

Los aprendices de periodistas, participantes en una nueva edición del certamen Reportero Escolar, ya llevan más de un mes elaborando sus periódicos digitales en los que incluyen interesantes contenidos que no dejan de sorprender al lector. El entusiasmo es generalizado dentro de las aulas, como atestiguan los tutores de los alumnos. De hecho, hay grupos muy activos, por ejemplo, el equipo 'iCaos', ya ha realizado interesantes entrevistas a la exjugadora profesional de voleibol Elena Esteban y ala youtuber, Delia de Julián.

En el caso de 'La Verdad' se han decantado por temas más culturales, con una entrevista a Limerick, un grupo emergente de música, y al pintor Taquio Uzqueda. 'Los coyotes' ya cuentan en su web con varias entrevistas y fotodenuncias. Por su parte, 'Matalascañas Z', es otro de los grupos que han empezado con fuerza colgando, por ejemplo, una entrevista al arnedano de Master Chef Junior 4. Asimismo, 'Basura y Chatarra', ha tenido una gran idea y comparten a diario los riojanismos más típicos con su explicación y usos más frecuentes. Pero no solo eso, también se han lazado a entrevistar al grupo de rock andaluz Medina Azahara. Otro intrépido grupo es 'Los astronautas'. Al bucear por su web encontramos interesantes entrevistas en las que desvelan, por ejemplo, cómo funciona el 010.

A su vez, 'Reporteros por el mundo', ha hecho una entrevista a la capitana del equipo nacional de gimnasia rítmica. 'Soons of the news' cuenta con una agenda cultural y deportiva, 'Noticieras' ha conversado con Mónica Sánchez, creadora de la marca 'La Chispa Adecuada y al ex jugador de fútbol Álvaro Rubio y el grupo 'Reportero News' ha entrevistado al también jugador Dulce y ofrece consejos sobre el uso de redes sociales.

Por su parte, 'Logroño Times' y 'Las Infiltradas' han escrito sendos reportajes sobre Aspace. 'Maristas news', lo ha hecho sobre el consumo del alcohol entre los jóvenes y 'Ácaro times', opina sobre la zona de las Cien Tiendas. La actualidad está muy presente en la mayor parte de diarios, es el caso del grupo 'La última hora', que ha informado del derribo de la casa del cuento, pero también hay espacio para la críticas de cine, como hace 'Al pie de la noticia'. Por su parte, 'Pecmc' ha informado de campañas contra los malos tratos y, como curiosidad, 'El minutero Riojano' ha creado un evento para recaudar fondos contra el cáncer infantil.

Los equipos están tutorizados por periodistas de Diario LA RIOJA y la UNIR, que resuelven sus dudas y les ofrecen consejos para mejorar los contenidos que van incorporando. Toda la actualidad del concurso se está difundiendo a través de twitter, Instagram y Facebook . El acceso a los periódicos de los 146 grupos es público para cualquier interesado en la web http://reporteroescolar.unir.net.