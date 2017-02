Diego Urdiales estará en Sevilla con la corrida de Fuente Ymbro

Diego Urdiales ya ha cerrado su contratación para la próxima Feria de Abril de la plaza de toros de Sevilla. Tras las negociaciones realizadas por su apoderado Luis Miguel Villalpando con Ramón Valencia (gestor del coso hispalense), el torero de Arnedo hará el paseíllo en el ruedo del Baratillo el domingo 23 de abril en la corrida de la divisa de Fuente Ymbro con el diestro de Salteras Manuel Jesús 'El Cid' y el hidrocálido Joselito Adame como compañeros de terna.

La realidad es que la contratación del torero riojano no se antojaba nada fácil, exactamente todo lo contrario, porque tras dejar de ser apoderado por la FIT, Urdiales se ha quedado en un 'terreno de nadie' en el juego de los intereses de unas empresas taurinas que colocan a sus toreros en las plazas suyas e intercambian los puestos en los cosos de los demás. Así, en los carteles de esta feria, que se presentarán el próximo martes, día 21 de febrero, hay ausencias inexplicables y que sólo atienden a las cuestiones derivadas de esa dialéctica de las empresas. Sorprende que no estén Rafaeillo ni Javier Castaño en la de Miura o que Jiménez Fortes y Curro Díaz no tengan sitio en un abono donde campean a sus anchas toreros con muchos menos argumentos 'taurinos'. Para Diego Urdiales, que abrirá la temporada el próximo 12 de marzo en la feria de San Raimundo de Fitero (toros de El Pilar, con Juan Leal y Tomás Campos como compañeros de terna), la contratación en Sevilla supone una bocanada de aire fresco y una noticia muy importante de cara a las negociaciones en las que se encuentra inmerso su apoderado para la próxima Feria de San Isidro, de la que apenas se tienen noticias en los mentideros taurinos y que aguarda a la más que complicada decisión de José Tomás de regresar a Las Ventas. Pero para Urdiales estar colocado en Sevilla es un paso fundamental para lograr la más óptima de las colocaciones posibles en el abono de la capital de España.

En cuanto al resto del abono, sobresalen las cuatro tardes en las que actuarán Morante de la Puebla. Tres tardes estará anunciado José María Manzanares y dos Alejandro Talavante, al igual que Antonio Ferrera, Juan José Padilla, López Simón, Roca Rey y El Juli, que hará uno de sus paseíllos entre los hermanos Rivera Ordóñez. La corrida del Domingo de Resurrección será el 16 de abril con toros de Cuvillo para Morante, Manzanares y Roca Rey.