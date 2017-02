La Berlinale da su Oro a Hungría y reparte platas entre Kaurismäki y Chile

La Berlinale dio ayer el Oso de Oro a una muy original historia de amor húngara, 'Teströl és lélekröl' ('On Body and Soul'), mientras que reservó la Plata al mejor director para el finlandés Aki Kaurismäki y otra más, al mejor guión, para 'Una mujer fantástica', del chileno Sebastián Lelio. El jurado internacional dio, asimismo, otra plata, la del Gran Premio Especial, a la poderosa historia de una indómita mujer africana, 'Felicité', de Alain Gomis.

Los osos de plata a la mejores interpretaciones fueron para el alemán Georg Friedrich, por su papel de padre atribulado en busca de comunicación con un adolescente en 'Helle Nächte' ('Bright Nights'), y para la actriz coreana Kim Minhee por 'Bamui Haebyun-Eoseo Honja' ('On the Beach at Night Alone'). La decisión a favor del actor alemán fue una sorpresa, puesto que la película, dirigida por Thomas Arslan, no estuvo entre las mejor acogidas del festival. En lo que respecta a su colega coreana, se puede interpretar, indirectamente, como un reconocimiento a su director, Hong Sangsoo, quien junto con Kaurismäki acudía a la Berlinale como gran favorito.

Lelio, quien regresaba al festival berlinés apuntalado en el éxito logrado en el 2013 con 'Gloria' -Oso de Plata a su actriz, Paulina García-, se fue de nuevo con galardón, para esta valiente producción chileno-española-alemana alrededor del rechazo social y humillaciones que sufre una mujer transgénero. La película del director chileno obtuvo, asimismo, el premio Teddy a la mejor película de contenido LGBT, así como una mención especial de los premios ecuménicos.