Arte fuera de la prisión de los límites

La primera vez que María Bastida se presentó al Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja tenía sólo 12 años. Después faltó su participación en dos ediciones, pero en las tres últimas sus obras ya habían sido seleccionadas. A pesar de su experiencia a sus tempranos 24 años María confesó ayer que fue una sorpresa que le llamaran: «Pensaba que el jurado se reunía la semana que viene».

LOS DATOS uConcurso: 10º Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja (2017). uObra ganadora: 'Moabit I' de Iñaki Gracenea. Menciones de honor: 'Queen Victoria' de Kepa Garraza, 'Cuaderno: el pasaje (página 2)' de Guillermo Mora e 'Invierno' de Guillermo Sedano. uPremio Joven: 'Trencadís' de María Bastida. Seleccionados: Ángeles Agrela, Marisa Álvarez, Javier Arbizu, Eva Armental, José Baena, Víctor Bartolomé, Beathus, Biesok, Botubol, Francisco Buenavida, Sergi Clavé, Julio Falagán, Cristina Fernández, Andrea Fernández, Juana García-Pozuelo, Isabel Gómez Moreno, Ricardo González, Alvar Haro, Ismael Iglesias, Juanjo López, Luis Loras, Imanol Marrodán, Almudena Millán, Jesús Manuel Moreno, José Antonio Ochoa, Palou, Pedro Peña, Albert Pinya, Arturo Prins, Helena Revuelta, Manuel Saro, Óscar Seco, Talón, Vellarino, Yann Leto y Nacho Zubelzu. uExposición: del 7 al 31 de marzo.

En esta ocasión, la décima edición del certamen artístico, la joven logroñesa, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y estudiante del grado de Diseño Gráfico en la Esdir, que también ha sido dos veces seleccionada en el 'Mazacote de barro. Memorial García Moreda' de Alberite, no sólo ha sido seleccionada, también le ha sido concedido el Premio Joven por su obra 'Trencadís' y recibirá 2.000 euros.

'Trencadís' es un óleo que representa un 'collage' de azulejos de distintos colores y diseños. De alguna manera la obra evoca al parque Güell de Barcelona. «Es el colofón al trabajo de final del Master de Producción Artística que he cursado en Valencia, para el que hice una serie de cuadros de 20x20 cms. porque me venía bien por el desplazamiento. Me fijé en los azulejos de una casa de Valencia. Al acabar, quería expresarme bien, a lo grande, y elegí este otro formato de 1,10x1,10», explicó María Bastida, cuya obra se podrá contemplar del 7 al 31 de marzo junto con otra cuarentena seleccionadas y premiadas por el jurado del 10º Certamen Nacional de Pintura del Parlamento de La Rioja.

El ganador del concurso y quien se llevará la mayor recompensa (10.000 euros) es el guipuzcoano de 44 años Iñaki Gracenea. En su cuadro, 'Moabit I', superpone con técnicas serigráficas y en tonos apagados los planos arquitectónicos del siglo XIX de los edificios de la prisión Lehrter Strasse de Berlín, la primera en encerrar a los presos en celdas individuales. Gracenea ha trabajado conceptos como la violencia, la libertad, el control y la intimidad en su otra faceta artística, la escultura, y en esta pintura esos elementos permanecen, aunque de manera indirecta, más hondamente.

Las 485 obras presentadas al concurso suponen un incremento de más de medio centenar de participantes con respecto a la edición anterior, algo que subrayó ayer la historiadora del arte Alicia Ventura, quien habló en representación del jurado del certamen (Soledad Lorenzo, Darío Urzay, Jesús Rocandio, Julián Valle y Jorge Apellániz) durante la rueda de prensa en que se dio a conocer el fallo. «Llama la atención el número de presentados, que no es normal, y la calidad de las obras. No es habitual que tantos artistas se presenten a un concurso», admitió sorprendida, para bien, Ventura, destacando que «tenéis ahora mismo en la ciudad a los artistas emergentes» porque, en la selección previa, advirtió, «comprobé que hay más de cien artistas que la semana que viene están en ARCO».

«Muy ecléctico»

«El arte actual es muy ecléctico», declaró Ventura, no sin subrayar la «alta calidad» de todas las obras presentadas al concurso en general, pero de las seleccionadas y premiadas en particular. El jurado también ha concedido tres menciones de honor a las obras 'Queen Victoria' de Kepa Garraza, 'Cuaderno: el pasaje (página 2)' de Guillermo Mora e 'Invierno' de Guillermo Sedano. 'Queen Victoria' es un retrato de lo que parece un busto grecolatino realizado con carboncillo, pero es pastel. Pertenece a su serie 'Power', que reflexiona sobre la representación escultórica del poder en la cultura occidental. El artista vizcaíno ha representado con frecuencia a personajes públicos y poderosos como Obama, Bin Laden, Stalin, Luis XIV, Kin Jong-il y la reina Victoria del Reino Unido, precisamente la que muestra en la obra premiada, «un dibujo perfecto, hiperrealista», describió Alicia Ventura.

'Cuaderno: el pasaje (página 2)' del madrileño Guillermo Mora es una obra muy diferente desde su propia concepción. No es pintura en su formato clásico, baila entre la escultura y la instalación, pero también contiene plástica. En cinco filas paralelas, a modo de estanterías, se disponen 22 piezas de cerámica pintadas con distintos colores: blanco, rosa, verde. «Hay una gran carga política en el uso de los colores», defendió Mora una vez en una entrevista. Su obra suscitó cierta controversia en el jurado al explorar los límites de los géneros artísticos, pero lo cierto es que, aunque el concurso se denomina Certamen Nacional de Pintura, en sus bases no se especifica este género en concreto sino que se habla de forma neutra de «obra original». Es más, admite tema y técnicas libres, aunque eso sí, se exige que esté «enmarcada» en unas medidas no inferiores a 100 ni superiores a 180 centímetros en ninguno de sus lados.

La obra de Guillermo Mora ha llegado lejos en el certamen, como un Caballo de Troya, pero la organización ya piensa en especificar mejor, en el futuro, que las piezas presentadas sean cuadros. «Los artistas actuales beben de muchas fuentes, de la escultura, de la fotografía...», justificó Ventura. En ese mismo sentido, 'Invierno', del burgalés Guillermo Sedano, «es un cuadro que, si no te acercas bien, parece una fotografía». Representa un paisaje rural completamente nevado, en el que predomina el blanco de la nieve ocultando la piedra de una casa y las ramas de los árboles. «Todas estas obras representan el actual panorama artístico del país», defendió Ana Lourdes González, presidenta del Parlamento de La Rioja.