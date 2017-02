Que la música no pare

Asistir a un concierto y en un mismo recital escuchar temas de Michael Jackson, Adele, Queen, The Police, U2, Avicii... Lejos de constituir una quimera, el próximo día 24 desembarca en el Teatro Bretón de Logroño el espectáculo 'Music has no limits', la propuesta ideada por un español que ha triunfado en los escenarios de América y que llega a la capital riojana en el marco de su gira por los principales escenarios del país. Este tour está presentado por PlayStation Realidad Virtual.

EL SHOW uEl espectáculo. Llega a Logroño en el marco de su gira por España y tras haber cosechado un formidable éxito en América. Esta fiesta musical combina géneros y entrelaza temas de artistas archiconocidos. uLa cita.24 de febrero, a las 20.30 horas en el Teatro Bretón. uCompra de entradas. En www.teatrobreton.org.

'Music has no limits' se apoya en una potente puesta en escena y consiste en reunir canciones legendarias (del estilo de 'Bohemian rapsody' de Queen) e interpretarlas con instrumentos de cuerda, viento y sintetizadores, además de la voz de los cantantes.

Y una vez que la música comienza a sonar, los temas de artistas archiconocidos se van entrelazando hasta que el público se contagia y el baile y las sorpresas llegan por sí solas, como por arte de magia.

Miguel Depáramo (Granada, 1984) es un músico autodidacta cuyo lema es que la música no tiene límites. Y precisamente esto persigue con el espectáculo que sólo permanecerá un día en la capital riojana. Él utilizaba el piano que tenía en su casa para tocar sus canciones favoritas, que iba entremezclando sin atender a géneros. Por eso, en esta fiesta musical tan pronto el gospel da paso al pop como precede al house o a la música clásica. Todo vale mientras tenga ritmo y sirva para mover al público de sus asientos.

'Music has no limits' saldrá al escenario del Teatro Bretón el próximo día 24 a partir de las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en www.teatrobreton.org. Su precio parte de 16 euros.