Juan Vidal eclipsa a golpe de folk

La frescura y el buen hacer de Juan Vidal abrieron ayer la primera jornada de la 65 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, marcada por el recuerdo de Bimba Bosé. Una mujer tan fuerte y especial como la que inspiró al modista alicantino, 'Marie', en la que convergen todas las féminas a las que ha vestido, con trozos de 'patchwork' como hilo conductor de una colección muy folk. Los pedazos de tela cuajados de maxi flecos dan un aire lánguido a la colección más oscura del joven diseñador. Vuelve a trabajar el punto, que tan bien le ha funcionado anteriormente, y enamora con una maravillosa falda negra de croché repleta de plumas. Una magia que se rompió con la fiesta de Agatha Ruiz de la Prada. Los elementos indispensables de un guateque que se precie -regalos, confeti, serpentinas, caramelos, donuts, magdalenas.- toman forma a base de siluetas 'oversize'. La tarta de tul cerró un desfile muy comestible que no se salió del esquema de la firma.

Maya Hansen recuperó el estilo lencero de sus inicios de la mano del constructivismo ruso. Una apuesta por la arquitectura en un patronaje en el que destaca el corte a láser y los trampantojos en corsés, bodys y vestidos en negro, beis, rosa palo y dorado. Un '50 sombras de Grey' actualizado. Hansen compartió pasarela con María Escoté, que dio un giro radical a su estilo, sorprendiendo gratamente. El 'chonismo' dejó paso a una propuesta setentera muy pop, tanto en la paleta cromática como en las siluetas. Un espectáculo psicodélico digno de elogio.

La tarde comenzó con Ángel Schlesser. El diseñador, sumido en una batalla legal con los socios mayoritarios, no acudió al desfile de septiembre, pero asistió ayer, sentándose en la tercera fila de la grada de prensa. Algunos de los 'looks' parecían firmados por el propio Ángel, mientras otros no llegaban al nivel que tenía antaño la firma. Bien es verdad que cada prenda, entre las que había maravillas, se escudriña al detalle en este caso. Después llegó Devota & Lomba, fusionando a hombres y mujeres en una colección sastre, marca de la casa desde sus orígenes, retomada después de 30 años. Destacan las chaquetas clásicas con diferentes largos y cinturones colocados a modo de batín. Un ambiente inglés muy cinematográfico que Francis Montesinos cambió con su homenaje a Asturias, con una línea más marcada y menos caos estético que en otras temporadas.

Una jornada llena de magníficas sorpresas que cerró Ion Fiz. El vasco lo hizo por todo lo alto con motivo de su 15 aniversario, con un repaso a su cuidada estética, muy femenina y atemporal.