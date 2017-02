El último de Los Ramones actuará en Ezcaray Fest

Marky Ramone. Un nombre sonado y la primera confirmación internacional del cartel que desvela a cuentagotas Ezcaray Fest, el festival que del 21 al 23 de julio convertirá a la 'Primera villa turística de La Rioja' en un referente de la vanguardia cultural, a través de la música independiente y el rock nacional e internacional.

Esta última 'dosis' anuncia la presencia en Ezcaray del último de los Ramones vivo... y coleando. Sesenta y cuatro años intensos tiene el incombustible batería de la mítica banda, a la que perteneció desde 1978 hasta 1996, cuando se disolvió. Cinco de esos años, no obstante, entre 1982 y 1987, estuvo fuera de la formación por sus problemas con el alcohol, los cuales le hicieron 'olvidarse' en 1981 de asistir a uno de los conciertos, el único suspendido por la formación que integraron también Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy.

Es además, miembro del Rock N Roll Hall Of Fame, una fundación-museo dedicada a la memoria de los rockeros más famosos e influyentes, y ganador de un Grammy por su carrera musical. Marky llegará hasta la villa riojalteña con su actual banda, 'Marky Ramone's Blitzkrieg', con la cual repasará los temas más exitosos de Los Ramones. Probablemente, entre ellos estén 'Hey! Oh! Let's Go!', 'Sheena Is A Punk Rocker', 'I wanna be sedated', 'Baby i love you', 'It's Alive (The Rainbow)', 'I wanna be your boyfriend', 'Howling at the Moon', '¡Rock 'n Roll High School!', 'Blitkrieg bop' u otros.

«Siento que las canciones son demasiado buenas como para que no sean tocadas y continuaré haciéndolo todo el tiempo que pueda», ha declarado en más de una ocasión el único superviviente de The Ramones, una banda icono para los seguidores del 'punk', a la que Marky Ramone (su nombre auténtico es Marc Steven Bell) se incorporó en sustitución del batería Tommy Ramone, cuatro años después de que la formación comenzara su camino hacia el estrellato desde algún local del distrito de Queens, en Nueva York.

El músico tiene asumida su misión de mantener el legado de la banda de la que formó parte 15 años; con la que dio 1.700 conciertos y grabó diez álbumes. En ese mismo objetivo se enmarca el que, en el año 2015, cansado de leer lo que otros escribían sobre la formación, editara sus memorias, 'Punk Rock Blitzkrieg (Mi vida en Los Ramones)'.

Cuatro conciertos, por ahora

Su nombre viene a unirse a los anunciados hasta la fecha: Berri Txarrak, Belako y La Raíz. «Sólo una parte de un cartel que apuesta por la música rock y de mestizaje de calidad, al que se irán sumando nuevos nombres en los próximos días», indican desde el departamento de Comunicación del evento, organizado por Promociones Musicales Iregua.

Los abonos mantienen un precio de 35 euros, más gastos, y están a la venta en Ticketmaster y Ticketea.