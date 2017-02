STARTinnova ya conoce a sus finalistas

LOGROÑO. Después de más de tres meses de trabajo, por fin ha llegado el momento de recoger los frutos. Acceder a la ronda decisiva de STARTinnova va a suponer una gran alegría para muchos pero una cierta desilusión para el resto de alumnos que no han conseguido llegar a la final. En ella, los diez trabajos mejor calificados defenderán sus proyectos ante un tribunal de expertos, que también se han encargado de examinar previamente sus ideas.

Sin excepción, los 64 grupos que comenzaron esta aventura han puesto toda la ilusión, tiempo y esfuerzo del mundo en los proyectos presentados apoyados por sus tutores, sin cuya implicación este concurso no sería posible. A la final han llegado los diez mejores puntuados, calificados por un comité evaluador que lo hizo con imparcialidad y objetividad, siguiendo todos unos criterios de calificación comunes, previamente definidos. Diez equipos representantes de cinco centros escolares: Alcaste, Los Boscos, Sagasta, Quintiliano y Comercio.

Ahora ya sólo queda a los finalistas preparar la defensa de sus proyectos. A mediados de marzo se celebrará la final, donde los cinco mejores grupos seleccionados en cada categoría deben realizar una presentación 'in situ', exponiendo las claves de su proyecto apoyados por una proyección. La cita decisiva es un evento emocionante, divertido y muy ágil en el que se establece un tiempo de cinco minutos para cada grupo. Tras la exposición de los diez grupos , tendrá lugar la deliberación de los miembros del jurado e, inmediatamente después, la entrega de premios.

El programa STARTinnova está organizado por Diario LA RIOJA, con el apoyo de la UNIR y la Consejería de Educación, Formación y Empleo y el patrocinio de Gas Natural Rioja. Además, esta edición ha contado con dos empresas mentoras: Fiora y Bodegas Florentino Martínez.

En la categoría de menores de 18 años, el equipo Waderlust, de Alcaste, ha ideado 'Fightback', una firma especializada en la formación de estudiantes a través de un programa específico de defensa personal. MFQ2, del Quintiliano, presenta 'Just for You, Multiservices', un servicio para poder hacer recados a personas mayores o gente con poco tiempo. Por su parte, el equipo Q+, también de Alcaste, presenta unos innovadores calcetines de gore-tex.

A su vez, el grupo del Quintiliano MFQ1 ofrece un servicio a personas que necesitan complementos para uso esporádico. Y Hams, del IES Sagasta, presenta 'HamsCycles', un sistema de frenado para bicicletas basado en la energía electrostática.

En la categoría de mayores de 18 años, han triunfado los alumnos del IES Comercio, ya que tres de sus grupos han pasado a la final. SMR2 ha ideado 'Lock it', un candado con alarma y conexión wifi que permite localizar la bici en caso de robo. Por su parte, el grupo DAM 2 ha creado 'Findlt', una pulsera junto con unas etiquetas electrónicas vinculadas a la pulsera permiten vía bluetooth y GPS encontrar cualquier objeto perdido. El tercer grupo de este centro, Origen, presenta 'Social Managers', una empresa dedicada al asesoramiento de otras empresas para fomentar su desarrollo en las redes sociales.

Los Boscos también ha conseguido llegar a la final con dos grupos. En primer lugar, el equipo Segure Dev ha creado una empresa de seguridad integral con un SOC como producto estrella. Por su parte, Pssivehouse ha creado un sistema de gestión de casas inteligentes que posibilitará controlar la casa desde cualquier dispositivo móvil.