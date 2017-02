«Jackie ha sido el papel más peligroso de mi carrera»

Natalie Portman (Jerusalén, 1981) viste el papel de la gran dama del Camelot norteamericano, Jacqueline Kennedy, en la película 'Jackie'. La narración es una visión muy personal del cineasta Pablo Larraín sobre los días posteriores al asesinato del presidente John F. Kennedy y Portman sorprende interpretando a una Jackie vulnerable frente a la tragedia. Su brillante actuación le ha supuesto una nominación al Oscar y si gana, sería la segunda estatuilla de su carrera tras la lograda con 'Cisne negro'. El filme de Larraín es un íntimo relato de su vida dentro de la Casa Blanca.

-¿Supone un reto para una actriz interpretar a un personaje como Jacqueline Kennedy?

-Desde luego, este ha sido el papel más peligroso de mi carrera de actriz. Meterse en la piel de una mujer que todo el mundo conoce es un reto, porque la audiencia detecta cuándo te equivocas. Jamás había hecho un personaje de este calibre y me siento orgullosa del resultado.

-Larraín captura a Jacqueline Kennedy desde otra perspectiva, con ojos de extranjero. ¿Cree que ha influido en la película el hecho de que este contada por un foráneo?

-Por supuesto, él llega sin la influencia de cómo se ve la historia de Estados Unidos en Estados Unidos. Es un punto de vista que añade frescura porque captura otro lado de Jackie.

-¿Cómo se cosen las costuras a un papel como el de Jackie?

-El trabajo de investigación ha sido muy complicado. Tuve que ver muchas películas de ella, entrevistas grabadas, audios. Mi compromiso me llevó a estudiar su voz, su presencia, su forma de comportarse en cada momento, porque dependiendo de con quién estaba se mostraba de una forma u otra. Cuando daba una entrevista en público, fingía ser tímida, retraída. Sin embargo, su voz subía si se presentaba como la mujer del político. En las cintas de Arthur Schlensinger, que era un amigo, se la escucha distendida, diferente, con un tono y una calidad de voz sin pretensiones. Ese debía ser su tono de voz real.

-¿Ve usted a Jackie como un símbolo norteamericano?

-Era una mujer privada, misteriosa. Una viuda joven que se convirtió en un icono sin desearlo, pero ella era madre y esposa, quería encontrar su lugar en el mundo.

-Usted lleva una procesión de premios este año. Disfruta con la alfombra roja...

-Es maravilloso vestirse, posar y que te hagan fotos. También que te envíen trajes los diseñadores y tengas oportunidad de estrenar lo más nuevo de la temporada. Pero, tras tres meses de alfombras rojas, tengo muchas ganas de quedarme en casa.

-Después de tantos años trabajando como actriz, ¿sigue viviendo su carrera con la misma intensidad que al principio?

-Sí. Adoro mi trabajo. Además, sé que soy muy afortunada por el simple hecho de trabajar en esta profesión. Me gusta que me paguen bien por lo que hago y la fama, aunque incomoda, tiene muchas ventajas.

-¿Se piensa en el Oscar cuando uno está nominado?

-Lo más importante para cualquier actor es el trabajo bien hecho. No quiero ser cursi o repetitiva, pero es cierto. No se ruedan películas para ganar premios. Interpretar un buen personaje es una experiencia que, por lo menos a mí, me llena lo suficiente como para irme a mi casa diciendo: «Estoy contenta». Obviamente, cuando te dicen muchas veces que tu ejercicio de interpretación merece un premio, te sientes halagada, pero no es mi meta.

-¿Le gusta encontrar personajes fuertes?

-Yo quiero probar con todo tipo de papeles, intentado encontrar algo que no se parezca en nada a lo anterior, que no lo haya interpretado antes. Ese es mi criterio principal. También me guío por mi instinto. Me interesan las historias actuales que tienen algo que decir, personajes con los que yo me identifico de alguna manera y en los que puedo explorar un mundo diferente al mío.

-¿Se considera perfeccionista?

-Cualquier arte está en busca de momentos perfectos, en busca de la belleza, que existe por una fracción de segundo. No se puede agarrar y en cuanto la tienes a la vista, desaparece. Yo quiero hacer el mejor trabajo posible dentro de mis posibilidades. Me exijo mucho, pero creo que la perfección en la interpretación es algo subjetivo porque lo que en realidad busca un actor es la imperfección, representar personajes que por naturaleza son imperfectos.