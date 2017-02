La fotógrafa Cristina García Rodero encuentra el color de la India

madrid. Una mujer fotografiando a mujeres en la India. Cristina García Rodero retrata a una niña que se esconde con su novio en un hospital de la Fundación Vicente Ferrer porque sus padres la quieren casar con alguien al que no conoce; a una adolescente condenada al analfabetismo porque cuida de su hermano, con parálisis cerebral, mientras sus padres trabajan; a una joven viuda, marginada porque los demás creen que sirvió mal a su marido y da mala suerte. Y pese a todo lo anterior, pese a todo el drama, la fotógrafa española más prestigiosa ha titulado su nueva exposición, 'Tierra de sueños'. «La gente que he conocido compensa lo mal que lo he pasado. Ha sido tan bonito...».

Quien habla es García Rodero, que durante un mes y medio, animada por la Fundación Vicente Ferrer y la Obra Social la Caixa, vivió en Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, al sur del país, una de las zonas más pobres de la India. «Cuando vinieron a mi casa, no me lo pensé dos veces», rememora la artista, primera española en entrar en la agencia Magnum y World Press Photo en 1993 y Premio Nacional de Fotografía, entre otros galardones. La Fundación Vicente Ferrer le propuso que contara con su cámara cómo era aquella tierra, la religión, los pueblos... Y le ha salido un cuadro en femenino con historias terribles pero, paradójicamente, llenas de esperanza.